Работник омской автомойки ради девушки угнал дорогую иномарку
Происшествия  •  ИА «Омск Здесь»  2 декабря 2017, 12:10, последнее обновление 2 декабря 2017, 12:55  •  печать

Работник омской автомойки ради девушки угнал дорогую иномарку

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Молодой человек захотел прокатить свою девушку на чужом авто. Но невольно попался на глаза  ДПС. После очередного неуверенного маневра водителя и выезда на встречную полосу экипаж полиции начал погоню за иномаркой.

Как рассказали в городском управлении МВД,  на светофоре у перекрестка улиц 10 лет Октября и Куйбышева рядом с патрульной машиной ДПС остановился дорогой на вид Opel, тогда как за рулем иномарки сидел мужчина в рабочей одежде и с грязными руками.

Водитель, увидев, что на него смотрят полицейские, стал прятать голову, а когда загорелся зеленый сигнал светофора, смог тронуться только с третьей попытки, при этом машина каждый раз глохла. После очередного неуверенного маневра и выезда на встречную полосу экипаж ДПС начал погоню  за иномаркой.

- Сотрудники потребовали остановиться, но автомобиль продолжал двигаться. На улице Омской патрульная машина дальнейший путь преградила. Какие-либо документы у мужчины отсутствовали, - отметили в полиции.

Позже оказалось, что водителю 27 лет, ранее он был судим. Поскольку мужчина был пьян,  в отношении него сразу составили протокол по статье 12.8. КоАП РФ.  Затем сотрудники вызвали настоящего владельца иномарки, оценившего Opel в 950 тыс. руб. По его словам, машина была оставлена им на автомойке по улице Нейбута.  

- Как выяснилось, за рулем иномарки и пассажиром были работники мини-предприятия. Второму фигуранту 20 лет, он также находился  в состоянии алкогольного опьянения. По словам задержанных, им захотелось прокатить знакомую девушку на хорошей машине. К ней они и направлялись, когда обратили на себя внимание полицейских, - добавили в ведомстве.

В отношении приятелей возбуждено уголовное дело по статье 166 УК РФ "Угон". Наказанием может стать лишение свободы на срок до 7 лет.

Теги  •  #погоня #угон

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