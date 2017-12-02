Работник омской автомойки ради девушки угнал дорогую иномарку

Молодой человек захотел прокатить свою девушку на чужом авто. Но невольно попался на глаза ДПС. После очередного неуверенного маневра водителя и выезда на встречную полосу экипаж полиции начал погоню за иномаркой.

Как рассказали в городском управлении МВД, на светофоре у перекрестка улиц 10 лет Октября и Куйбышева рядом с патрульной машиной ДПС остановился дорогой на вид Opel, тогда как за рулем иномарки сидел мужчина в рабочей одежде и с грязными руками.

Водитель, увидев, что на него смотрят полицейские, стал прятать голову, а когда загорелся зеленый сигнал светофора, смог тронуться только с третьей попытки, при этом машина каждый раз глохла. После очередного неуверенного маневра и выезда на встречную полосу экипаж ДПС начал погоню за иномаркой.

- Сотрудники потребовали остановиться, но автомобиль продолжал двигаться. На улице Омской патрульная машина дальнейший путь преградила. Какие-либо документы у мужчины отсутствовали, - отметили в полиции.

Позже оказалось, что водителю 27 лет, ранее он был судим. Поскольку мужчина был пьян, в отношении него сразу составили протокол по статье 12.8. КоАП РФ. Затем сотрудники вызвали настоящего владельца иномарки, оценившего Opel в 950 тыс. руб. По его словам, машина была оставлена им на автомойке по улице Нейбута.

- Как выяснилось, за рулем иномарки и пассажиром были работники мини-предприятия. Второму фигуранту 20 лет, он также находился в состоянии алкогольного опьянения. По словам задержанных, им захотелось прокатить знакомую девушку на хорошей машине. К ней они и направлялись, когда обратили на себя внимание полицейских, - добавили в ведомстве.

В отношении приятелей возбуждено уголовное дело по статье 166 УК РФ "Угон". Наказанием может стать лишение свободы на срок до 7 лет.