Сразу три автомобиля улетели в кювет на трассе под Омском

Две машины, столкнувшись, вылетели с трассы, еще одна опрокинулась рядом.

Авария произошла накануне на Исилькульском тракте, сообщили в соцсетях очевидцы. При движении в сторону микрорайона Входного в кювете оказались ВАЗ-2106 и Nissan, там же рядом на бок опрокинулась Kia.

Как уточнили "Омск Здесь" в региональной полиции, ДТП обошлось без погибших, автомобили лежат в кювете с утра - авария была зарегистрирована в 09:10 в районе стелы "Омск".

Добавим, на дорогах, особенно за городом, нередко образование гололеда. Накануне синоптики предупреждали об ухудшении погодных условий.

Фото: https://vk.com/inci55