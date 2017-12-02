Сразу три автомобиля улетели в кювет на трассе под Омском 
Происшествия  •  ИА «Омск Здесь»  2 декабря 2017, 10:22, последнее обновление 2 декабря 2017, 11:05  •  печать

Сразу три автомобиля улетели в кювет на трассе под Омском 

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Две машины, столкнувшись, вылетели с трассы, еще одна опрокинулась рядом. 

Авария произошла накануне на Исилькульском тракте, сообщили в соцсетях очевидцы. При движении в сторону микрорайона Входного в кювете оказались ВАЗ-2106 и Nissan, там же рядом на бок опрокинулась Kia.

Как уточнили "Омск Здесь" в региональной полиции, ДТП обошлось без погибших, автомобили лежат в кювете с утра - авария была зарегистрирована в 09:10 в районе стелы "Омск". 

Добавим, на дорогах, особенно за городом, нередко образование гололеда. Накануне синоптики предупреждали об ухудшении погодных условий.

Фото: https://vk.com/inci55

Теги  •  #гололед #ДТП #Исилькульский тракт

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Комментарии
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Ирина Апалькина  •  2 декабря 2017, 12:19


Правильно делают, что освещают такие события. Это служит своеобразным предупреждением водителям, да и пешеходам. Хорошая новость, что все живы, а железо восстанавливается.

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Алекс   •  2 декабря 2017, 11:34

Наверное, это последствия столкновения автомобилей. Главное, что все живы, а травмы залечатся.

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