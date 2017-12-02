Сразу три автомобиля улетели в кювет на трассе под Омском 

Авария произошла накануне на Исилькульском тракте, сообщили в соцсетях очевидцы. При движении в сторону микрорайона Входного в кювете оказались ВАЗ-2106 и Nissan, там же рядом на бок опрокинулась Kia.
Как уточнили "Омск Здесь" в региональной полиции, ДТП обошлось без погибших, автомобили лежат в кювете с утра - авария была зарегистрирована в 09:10 в районе стелы "Омск".
Добавим, на дорогах, особенно за городом, нередко образование гололеда. Накануне синоптики предупреждали об ухудшении погодных условий.
Фото: https://vk.com/inci55
Правильно делают, что освещают такие события. Это служит своеобразным предупреждением водителям, да и пешеходам. Хорошая новость, что все живы, а железо восстанавливается.
Наверное, это последствия столкновения автомобилей. Главное, что все живы, а травмы залечатся.