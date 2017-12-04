В Омске у пенсионерки обманом выманили 630 тысяч рублей

Пенсионерка познакомилась на улице с мужчиной, который представился иногородним жителем и попросил оставить у нее в квартире багаж. Он смог убедить женщину сообщить ему номер своего расчетного счета для получения крупной суммы. Мужчина отметил, что при поступлении денег, остаток средств будет списан, тогда женщина спешно сняла со счета свои накопления.

Злоумышленник рассказал женщине, что располагает наличными деньгами в размере 1,2 млн руб. Он попросил пенсионерку сохранить его деньги, а снятые ею 630 000 руб. взял и пообещал вернуться через пару дней. Вечером потерпевшая решила пересчитать оставленные гостем денежные средства и увидела, что это билеты банка приколов, - сообщила пресс-служба УМВД России по Омской области.

Женщина сразу обратилась в полицию и смогла описать обманщика для составления его субъективного портрета, который разослан всем наружным службам. Сейчас преступника разыскивают, а следователи возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество".

