Экс-начальник паспортно-визового сервиса получил условный срок за мошенничество

В Омске вынесли приговор бывшему руководителю паспортно-визового сервиса, который присвоил 350 тыс. руб., которые якобы должен был передать сотруднику органов внутренних дел.

Куйбышевский районный суд Омска вынес приговор по уголовному делу в отношении 61-летнего бывшего директора филиала по Омской области "Паспортно-визовый сервис" ФМС России. Он признан виновным в покушении на мошенничество в крупном размере, совершенное с использованием служебного положения.

В суде установили, что в промежутке с 12 января по 8 февраля 2017 года мужчина обманул директора ООО "Центра миграционных услуг". Обвиняемый убедил его, что может уговорить замначальника Управления по вопросам миграции УМВД принимать документы, которые подготавливает организация иностранным гражданам для получения разрешений на работу в России.

После чего он получил от руководителя фирмы 350 тыс. руб. якобы для передачи сотруднику органов внутренних дел, которые использовал на собственные нужды. Однако преступный замысел ему не удалось довести до конца благодаря вмешательству сотрудников УФСБ России по Омской области.

Свою вину экс-директор ФГУП "Паспортно-визовый сервис" признал. Куйбышевский районный суд Омска назначил ему наказание в виде 1 года 10 месяцев условно с испытательным сроком 2 года. Также обвиняемому придется заплатить штраф в размере 50 тыс. руб.