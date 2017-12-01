В двух квартирах каждого омского дома стоят магниты на счетчиках
Общество  •  ИА «Омск Здесь»  1 декабря 2017, 15:56  •  печать

В двух квартирах каждого омского дома стоят магниты на счетчиках

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Омичи воруют воду, устанавливая магниты на приборы учета и самовольно подключаясь к водопроводу.

О мошенничествах в сфере ЖКХ рассказывали сегодня в городском "Пресс-клубе". Чтобы сэкономить на оплате потребленной воды, жители Омска нередко прикрепляют на приборы учета магниты, в результате чего узнать реальный объем потребленных ресурсов становится невозможным. По словам коммерческого директора ОАО "ОмскВодоканал" Ольги Смиковской, в каждом многоквартирном доме Омска владельцы примерно двух квартир используют такой противозаконный способ экономии. Бороться с магнитами стали с помощью специальных пломб, которые крепятся на счетчик по время его установки или поверки. При использовании магнита пломбы меняют цвет. Мошенничают жители Омска и другим способом, подключаясь к водопроводу или канализации без разрешительных документов.

После таких действий у жителей улицы пропадает давление в трубах, засоряется канализация, может быть еще огромное множество печальных вариантов исхода событий, - говорит Ольга Смиковская.

За прошедшее лето подобные незаконные подключения были выявлены в 723 частных домах. Нередко омичи делают самовольные врезки в водопровод до прибора учета, что тоже противозаконно. Но ловят на воровстве воды и юридические лица, чаще всего это автомойки и бани. За подобные деяния юрлица штрафуют на суммы от 100 тыс. до нескольких млн рублей. Точное количество граждан, мошенничающих со счетчиками воды, Смиковская назвать затруднилась.

- У "ОмскВодоканала" 480 тысяч лицевых счетов, у 60 % из них стоят приборы учета, обследовать все просто невозможно, - пояснила она.

Теги  •  #магнит #мошенничество #ОмскВодоканал #счетчик

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Комментарии
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Илья Семин  •  1 декабря 2017, 16:16

Может в частном секторе это и работает, а квартирах за таких соседей платят другие жильцы.

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