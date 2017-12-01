В двух квартирах каждого омского дома стоят магниты на счетчиках

О мошенничествах в сфере ЖКХ рассказывали сегодня в городском "Пресс-клубе". Чтобы сэкономить на оплате потребленной воды, жители Омска нередко прикрепляют на приборы учета магниты, в результате чего узнать реальный объем потребленных ресурсов становится невозможным. По словам коммерческого директора ОАО "ОмскВодоканал" Ольги Смиковской, в каждом многоквартирном доме Омска владельцы примерно двух квартир используют такой противозаконный способ экономии. Бороться с магнитами стали с помощью специальных пломб, которые крепятся на счетчик по время его установки или поверки. При использовании магнита пломбы меняют цвет. Мошенничают жители Омска и другим способом, подключаясь к водопроводу или канализации без разрешительных документов.

После таких действий у жителей улицы пропадает давление в трубах, засоряется канализация, может быть еще огромное множество печальных вариантов исхода событий, - говорит Ольга Смиковская.

За прошедшее лето подобные незаконные подключения были выявлены в 723 частных домах. Нередко омичи делают самовольные врезки в водопровод до прибора учета, что тоже противозаконно. Но ловят на воровстве воды и юридические лица, чаще всего это автомойки и бани. За подобные деяния юрлица штрафуют на суммы от 100 тыс. до нескольких млн рублей. Точное количество граждан, мошенничающих со счетчиками воды, Смиковская назвать затруднилась.

- У "ОмскВодоканала" 480 тысяч лицевых счетов, у 60 % из них стоят приборы учета, обследовать все просто невозможно, - пояснила она.