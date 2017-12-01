Хомяк обманом принуждал омичей поверить счетчики
Общество  •  ИА «Омск Здесь»  1 декабря 2017, 13:48, последнее обновление 1 декабря 2017, 13:51  •  печать

Хомяк обманом принуждал омичей поверить счетчики

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Два индивидуальных предпринимателя из Петрозаводска по фамилиям Сенькин и Хомяк печатали фальшивые уведомления о сроке поверки счетчиков.

Омичи пропускают мимо ушей предупреждения о мошенничествах с приборами учета. Некоторые, чаще всего пенсионеры, доверяют липовым компаниям поверку приборов учета, лишаясь денег.

- Компании, аккредитованные на поверку приборов учета, можно уточнить у нас, - напомнила коммерческий директор ОАО "ОмскВодоканал" Ольга Смиковская. - Наши сотрудники не звонят омичам и не навязывают услуги поверки.

Два индивидуальных предпринимателя уже попались на распространении липовых уведомлений об истечении срока эксплуатации счетчиков воды и создании колл-центров, сотрудники которых звонят омичам и побуждают их поверить счетчик, который на самом деле в этой услуге не нуждается. Предприниматели по фамилиям Сенькин и Хомяк зарегистрированы в Петрозаводске, но вводить в заблуждение почему-то предпочли жителей Омска.

- Некие компании распространяют по почтовым ящикам листовки, схожие с платежными документами реальных ресурсоснабжающих организаций, пугают людей штрафами и другими санкциями, не имея на это права и побуждая граждан воспользоваться их услугами. За такую рекламу ИП Сенькин, утверждающий, что он лично печатал и распространял листовки, судом привлечен к административной ответственности и оштрафован на 4 тыс. руб., - рассказал начальник отдела рекламы УФАС по Омской области Альберт Морозов.

Специалисты "Омскводоканала" просят граждан не реагировать на звонки и листовки об обязательной поверке. В квитанциях на оплату воды указаны реальные сроки эксплуатации счетчиков, а за два месяца до истечения этих сроков на квитанциях печатают уведомление.

Теги  •  #извещение #мошенничество #ОмскВодоканал #счетчик

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Комментарии
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Марина  •  1 декабря 2017, 16:11

Совсем просто избежать обмана, если уточнить срок поверки. И наверно нужно чаще информировать о мошенниках.

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