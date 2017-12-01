Следователи раскрыли подробности дела о захвате в заложники годовалого ребенка

В региональном следственном комитете рассказали подробности происшествия, которое случилось 26 ноября в бывшем общежитии по улице 2-й Солнечной. Там, напомним, живет молодая семья с двумя детьми - мальчиками 1 и 3 лет. Ближе к 16:00 к ним пришел 23-летний знакомый, судимый за кражу и незаконный оборот наркотиков. Поскольку у него была сломана нога, он попросил 24-летнего главу семейства сходить на улицу и положить ему денег на телефон. Когда тот вернулся, дверь оказалось невозможно открыть: ее удерживал гость, угрожая при этом ножом 19-летней матери детей. Хозяина жилища впустить он отказывался.

- По словам потерпевшей, подозреваемый успел принять наркотики. После того как он отправил знакомого на улицу, он тоже ненадолго отлучился. Как пояснила мать детей, когда подозреваемый вернулся, он был уже в неадекватном состоянии, - уточнили "Омск Здесь" в следственном управлении.

Наконец попав в комнату и увидев происходящее, глава семейства стал выводить старшего сына, за ним выбежала супруга. В этот момент гость схватил нож и дважды ранил девушку ножом в спину. Потом вновь заперся в помещении. Там же остался годовалый ребенок.

- В течение получаса подозреваемый удерживал мальчика, не выпуская его из комнаты, в это время с ним вел переговоры прибывший по вызову участковый. Как только он передал ребенка полицейскому, его задержали бойцы Росгвардии, - сообщили следователи.

Ранее полиция возбудила уголовное дело по ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), затем оно было передано в омский следком. Кроме того, начато расследование по пп. "д", "ж", ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы, совершенное в отношение в отношении двух и более лиц, в том числе несовершеннолетнего). Сейчас подозреваемый заключен под стражу, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Фото и видео: пресс-служба УМВД России по Омской области