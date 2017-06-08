Омич, взявший в заложники 13-летнюю девочку, отправится в колонию на 11 лет

Приволжский окружной военный суд вынес приговор Евгению Завагину. Минувшей зимой он взял в заложники школьницу и её бабушку, требуя принести ему наркотик.

ЧП, о котором писали все омские СМИ, произошло в феврале 2017 года. Ранее неоднократно судимый 41-летний Евгений Завагин, поссорившись с сожительницей, 31 января уехал в Омск. Вечером этого же дня заселился в гостиницу, расположенную на ул. 11-я Северная. Утром он выпил пива и вколол наркотик. От "микса" у Завагина начались галлюцинации. Ему казалось, что его преследуют и пытаются убить. В одних плавках он вылез через форточку гостиничного номера на улицу.

Забежав в первый попавшийся частный дом, входная дверь которого оказалась открытой, он запер её изнутри. В доме, взяв на кухне нож, стал угрожать 13-летней девочке и находившейся с ней 78-летней бабушке. Завагин заставил ребёнка позвонить в полицию и, включив громкую связь, сообщил, что взял хозяек дома в заложники и потребовал привезти ему героин. Его он назвал основным условием для освобождения заложников. Дожидаясь приезда правоохранителей, он угрожал девочке убийством, приставив нож к горлу. Позже эксперты на теле жертвы найдут резаные раны спины и множественные царапины на шее и передней брюшной стенке.

На место происшествия немедленно выехали полицейские, сотрудники Следственного комитета, Росгвардии. Начались переговоры с преступником, в ходе которых он был обезврежен.

- Завагин на момент совершения преступления не страдал каким-либо расстройством психики, а находился в состоянии наркотического опьянения, которое снижает контроль над поведением, облегчает внешние проявления агрессивности, что, впрочем, не мешало ему в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, - сообщают в пресс-службе СУ СК РФ по Омской области.

Уголовное дело обвиняемого рассматривал Приволжский окружной военный суд, который признал собранные омскими следователями доказательства достаточными для признания его вины. Сегодня Завагину вынесен обвинительный приговор. Он отправится в колонию строгого режима на 11 лет.