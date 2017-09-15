В Омской области захватили автобус с "заложниками"

По легенде, группа "террористов" с оружием и взрывчаткой угрожала подорвать машину, если власти не выполнят требование.

В Калачинском районе сегодня, 15 сентября, проходили плановые антитеррористические учения. Об этом сообщает региональное ФСБ. По легенде, группа "террористов" с оружием и взрывчаткой, имеющая спецподготовку, захватила автобус с пассажирами, ехавший на авиабазу в Калачинск. "Террористы" выдвинули ряд требований к властям.

В оперативном штабе, который возглавлял начальник УФСБ России по Омской области Василий Кондратенко, приняли решение ввести режим контртеррористической операции. В итоге условные "бандиты" были обезврежены, "заложники" освобождены. В учениях задействованы руководители подразделений областных УФСБ, УМВД, ГУ МЧС, ПУ ФСБ, Центра специальной связи и информации ФСО, подразделений и воинских частей Росгвардии по Омской области и Омского гарнизона, облправительства, администрации муниципального района и ряд других ведомств.

Добавим, ранее сообщалось, что антитеррористические учения в Омской области будут проходить четыре дня – с 12 по 15 сентября.