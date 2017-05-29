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Омич, требовавший самолёт в обмен на заложников, отделался условным сроком
Происшествия  •  29 мая 2017, 17:33, последнее обновление 29 мая 2017, 17:39  •  печать

Омич, требовавший самолёт в обмен на заложников, отделался условным сроком

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Суд вынес приговор 22-летнему Виктору Ремзанцеву, который позвонил в полицию и пообещал убить воображаемых заложников, чтобы проверить эффективность работы правоохранительных органов.

Тюкалинский городской суд Омской области вынес приговор по уголовному делу в отношении 22-летнего Виктора Ремзанцева. Он признан виновным в заведомо ложном сообщении об акте терроризма.

Суд установил, что 14 марта 2017 года около 22:30 омич позвонил в полицию и сообщил о захвате заложников, которыми якобы оказались посетители сельского Дома культуры в селе Белоглазово Тюкалинского района Омской области. Обвиняемый потребовал 2 млн руб. и самолёт, угрожая в противном случае убить заложников.

Полицейские оперативно установили личность звонившего. Свою вину в совершении преступления он признал, объяснив, что хотел проверить эффективность работы правоохранительных органов. Суд назначил ему наказание в виде полутора лет лишения свободы условно с испытательным сроком один год.

Теги  •  #заложник #самолет #суд #условный срок

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Комментарии
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Виктор Монин  •  29 мая 2017, 20:55

Надеюсь, "террорист" и гуманность нашего суда оценит и больше не захочет ничего оценивать.

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