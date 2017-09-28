Водитель протаранил на парковке по улице Конева несколько машин

Авария произошла сегодня, 28 сентября, рядом с супермаркетом по ул. Конева, 30/3. Иномарка вылетела с проезжей части на парковку и там протаранила три автомобиля - два внедорожника и один микроавтобус.

В социальных сетях очевидцы сообщают, что водитель, спровоцировавший ДТП, был пьян. Но в ГИБДД эти данные опровергают.

Информации о том, что водители были в состоянии опьянения, у нас нет. Самое главное, что там нет пострадавших, - сообщили корреспонденту "Омск Здесь" в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Омской области.

Обстоятельства и причины аварии сейчас выясняются.