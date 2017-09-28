Водитель протаранил на парковке по улице Конева несколько машин
Происшествия  •  ИА «Омск Здесь» 28 сентября 2017, 12:42, последнее обновление 28 сентября 2017, 12:59  •  печать

Водитель протаранил на парковке по улице Конева несколько машин

Автор:

Утром на Левобережье произошло ДТП с участием четырёх автомобилей. Обошлось без жертв.

Авария произошла сегодня, 28 сентября, рядом с супермаркетом по ул. Конева, 30/3. Иномарка вылетела с проезжей части на парковку и там протаранила три автомобиля - два внедорожника и один микроавтобус.

В социальных сетях очевидцы сообщают, что водитель, спровоцировавший ДТП, был пьян. Но в ГИБДД эти данные опровергают.

Информации о том, что водители были в состоянии опьянения, у нас нет. Самое главное, что там нет пострадавших, - сообщили корреспонденту "Омск Здесь" в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Омской области.

Обстоятельства и причины аварии сейчас выясняются.

Теги  •  #видео #ДТП #улица Конева

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Последние новости
У омского маршрутчика, возившего людей бесплатно, хотят отобрать "Газель"  •  сегодня, 16:34
Построенный со скандалом фастфуд у "Химика" требуют снести  •  сегодня, 16:24  •   1
В Омске во время африканской чумы торговали опасной свининой  •  сегодня, 16:17
Омским ветеранам не вернут доплату в 550 рублей  •  сегодня, 16:08
Журналисты "Радио Сибирь" стали призёрами конкурса "Сибирь - территория надежд"  •  сегодня, 15:53
Омичи начнут консультироваться с ветеринаром онлайн  •  сегодня, 15:27  •   1
Еще новости
Загрузка...
Место для вашей рекламы 240х400
Иети шоу лето 240Х400