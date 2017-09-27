Рядом с омской мэрией задержали вооружённого преступника

В сквере им. Дзержинского был задержан 31-летний мужчина, который ходил по центру города с ножом.

Накануне, 26 сентября, поздно вечером на ул. Гагарина к сотрудникам ДПС обратились прохожие. Они сообщили, что на ул. К. Либнехта возле одного из ночных клубов Омска в результате конфликта неизвестный нанё их знакомомому ножевое ранение, после чего скрылся.

Уточнив приметы вооруженного, полицейские начали его поиски. В районе сквера на ул. Гагарина они задержали схожего по приметам мужчину. Им оказался 30-летний омич, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности, в том числе за тяжкие преступления.

Как уточнили в пресс-службе УМВД по городу Омску, в настоящее время по факту причинения вреда здоровью проводится проверка.