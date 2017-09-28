Омича посадили за кражу куртки

Мужчина вынес её из магазина, обернув фольгой, потому антикражный датчик не сработал. Суд отправил вора в колонию.

Омич воспользовался моментом, когда продавцы магазина одежды отвлеклись и не наблюдали за покупателями. Тогда он взял с вешалки мужскую куртку, на которой был антикражный датчик, свернул её, обернул фольгой, после чего вынес из магазина, спрятав под свою верхнюю одежду.

Умышленно не рассчитавшись за указанный товар на кассе, он прошёл через антикражные ворота данного магазина и с места совершения преступления скрылся. Впоследствии похищенным имуществом распорядился по своему усмотрению, продав его неустановленному лицу, - сообщает пресс-служба Центрального районного суда Омска.

Мужчина не учёл, что в торговом зале имеются камеры видеонаблюдения, по записям которых полицейские и вычислили вора. Мужчина в преступлении сознался. Не смотря на это и наличие несовершеннолетнего ребёнка, а также состояние здоровья подсудимого, суд приговорил вора к семи месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.