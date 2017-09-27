Лжежурналист выманил у омички деньги под предлогом выигрыша автомобиля

Мошенник позвонил омичке и сказал, что она выиграла автомобиль. Обрадованная девушка перечислила часть средств на счёт злоумышленника, после чего осталась без обещанной машины и без денег.

В полицию пришла 24-летняя омичка с заявлением о мошенничестве. Девушка рассказала, что ей позвонил неизвестный, который представился работником радиостанции. Он сказал, что омичка якобы выиграла отечественный автомобиль стоимостью 450 тыс. руб.

Лжежурналист убедил её, что для получения приза ей нужно оплатить 2,5 % от стоимости машины. Девушка перевела 9 тыс. руб. на указанный мошенниками счёт. Однако так и не дождалась ни звонка с информацией о получении приза, ни автомобиля. После этого она обратилась в полицию.

Сейчас полицейские направили запросы операторам сотовой связи и в банки для установления личности звонивших и проверки движения средств по счетам потерпевшей.