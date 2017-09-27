Лжежурналист выманил у омички деньги под предлогом выигрыша автомобиля

В полицию пришла 24-летняя омичка с заявлением о мошенничестве. Девушка рассказала, что ей позвонил неизвестный, который представился работником радиостанции. Он сказал, что омичка якобы выиграла отечественный автомобиль стоимостью 450 тыс. руб.
Лжежурналист убедил её, что для получения приза ей нужно оплатить 2,5 % от стоимости машины. Девушка перевела 9 тыс. руб. на указанный мошенниками счёт. Однако так и не дождалась ни звонка с информацией о получении приза, ни автомобиля. После этого она обратилась в полицию.
Сейчас полицейские направили запросы операторам сотовой связи и в банки для установления личности звонивших и проверки движения средств по счетам потерпевшей.
Сколько таких разводов придумано, а люди всё равно ведутся, чем только она думала перечисляя деньги на неизвестный счет.
Только вот говорили о видах мошенничества, но не до всех доходит. Не надо никому деньги переводить в таких случаях.