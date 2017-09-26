Омский мошенник предлагал прохожим купить несуществующий ноутбук
Происшествия  •  ИА «Омск Здесь» 26 сентября 2017, 10:44, последнее обновление 26 сентября 2017, 10:49  •  печать

Омский мошенник предлагал прохожим купить несуществующий ноутбук

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Злоумышленник говорил потенциальным покупателям, что его имущество заложено в ломбарде и его нужно выкупить.

В полиции завершено расследование уголовного дела о восьми фактах мошенничества, совершённых в отношении омичей. Потерпевшие сообщали в полицию о том, как незнакомец похитил у них деньги обманным путём.

Во время расследования было установлено, что неизвестный мужчина подходил на улице к прохожим и предлагал купить ноутбук или автомобильные колёса по сниженной цене. Он объяснял покупателям, что имущество заложено и его нужно выкупить из ломбарда. Некоторые омичи соглашались на покупку, отдавали деньги, после чего злоумышленник скрывался.

Во время проверки ранее судимых омичей сотрудники уголовного розыска задержали 35-летнего мужчину. Все потерпевшие опознали в нём мошенника. Сейчас уголовное дело передано в суд. За мошенничество обвиняемому грозит до двух лет лишения свободы.

Теги  •  #мошенничество #ноутбук #рецидивист #уголовное дело

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Комментарии
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Мирослав В-ов  •  26 сентября 2017, 12:03

Могу предположить, что людей привлекала невысокая цена за предлагавшиеся вещи. Но ведь тогда можно было сходить с ним в ломбард и убедиться, что никакого ноутбука нет в природе.

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