Омский мошенник предлагал прохожим купить несуществующий ноутбук

В полиции завершено расследование уголовного дела о восьми фактах мошенничества, совершённых в отношении омичей. Потерпевшие сообщали в полицию о том, как незнакомец похитил у них деньги обманным путём.
Во время расследования было установлено, что неизвестный мужчина подходил на улице к прохожим и предлагал купить ноутбук или автомобильные колёса по сниженной цене. Он объяснял покупателям, что имущество заложено и его нужно выкупить из ломбарда. Некоторые омичи соглашались на покупку, отдавали деньги, после чего злоумышленник скрывался.
Во время проверки ранее судимых омичей сотрудники уголовного розыска задержали 35-летнего мужчину. Все потерпевшие опознали в нём мошенника. Сейчас уголовное дело передано в суд. За мошенничество обвиняемому грозит до двух лет лишения свободы.
Могу предположить, что людей привлекала невысокая цена за предлагавшиеся вещи. Но ведь тогда можно было сходить с ним в ломбард и убедиться, что никакого ноутбука нет в природе.