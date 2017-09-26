Жители Октябрьского и Советского округов чаще всего становятся жертвами мошенников

Сегодня, 26 сентября, в Международном пресс-центре "МКР-Медиа" представители регионального УМВД собрали журналистов, чтобы рассказать о разных видах мошенничества и предостеречь омичей от обмана. Полицейские весьма обеспокоены сложившейся статистикой. По словам стражей правопорядка, 10 % от всех совершаемых преступлений приходится именно на мошенничество.

- 75 % мошенничеств совершаются в областном центре, остальные 30 % в районах, - говорит заместитель начальника УМВД России по Омской области Юрий Виноградов. - Наиболее распространены интернет- и телефонные мошенничества. В городе чаще мошенники орудуют в Октябрьском и Советском округах. Чаще всего преступники действуют бесконтактно, находясь в другом регионе.

Полицейские добавляют, что виды мошенничеств стандартные - ночные звонки с сообщениями о ДТП, в котором якобы оказался родственник, фиктивные объявления о продаже товара, в том числе в интернет-магазине. Омичей в таком случае пугают блокировкой SIM или банковской карты.

- Потерпевшие вместо того, чтобы звонить в банк или сотовому оператору, набирают номер, указанный мошенниками, - подчёркивает заместитель начальника Управления уголовного розыска УМВД России по Омской области Николай Сергеев.

В подобной ситуации правоохранители советуют перепроверять информацию: звонить в банк, мобильному оператору или родственнику. Ни в коем случае не давать ПИН-код и не открывать сомнительные электронные письма, которые могут нести вредоносное ПО. На планшет и смартфон рекомендуется установить защитную программу, которая предотвратит работу вредоносного ПО или предупредит о сомнительном СМС или ссылке.