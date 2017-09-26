Омские полицейские фиксируют снижение уровня преступности в регионе, отмечая при этом рост преступлений, связанных с мошенничеством. Описать все способы выманивания денег у доверчивых граждан невозможно, злоумышленники изобретательны и находят новые способы обмана доверчивых граждан и даже серьёзных организаций.

26 сентября, в Международном пресс-центре "МКР-Медиа" представители регионального УМВД собрали журналистов, чтобы рассказать о разных видах мошенничества и предостеречь омичей от обмана.

Наиболее частые виды мошенничеств:

Звонок от имени родственника, попавшего в ДТП

Преступники звонят в ночное время и говорят, что ваш брат/сын/внук стал виновником ДТП. Чтобы избежать тюрьмы, нужно заплатить внушительную сумму, тогда дело будет закрыто. Злоумышленник действует бесконтактно, морально подавляя сонную жертву. Человек отдаёт свои сбережения приехавшему таксисту или бежит к банкомату, где передаёт средства всё тому же таксисту, который выступает в роли курьера, либо делает перевод.

Совет: перепроверяйте информацию.

Позвоните родственнику, уточните детали, не отдавайте и не переводите денежные средства.

В 100 % случаев родственник в это время спит в своей постели и не подозревает, что за его несуществующее преступление близкий человек отдаёт свои деньги.

Ложный покупатель

Чаще всего мошенник появляется после публикации объявления о продаже и, чтобы якобы внести предоплату, просит озвучить номер карты, на которую он может перевести деньги. Затем просит назвать код, который пришёл на мобильный телефон. После чего с карты списываются деньги.

Совет: покупатель автомобиля или коровы, который приедет за товаром из другого региона, - звучит неправдоподобно, и этот факт должен насторожить. Однако многие верят, что иногородний звонящий желает приобрести именно его вещь/товар, и становятся жертвой мошенничества. Не озвучивайте код, который находится на обратной стороне карты, как бы вас не уговаривали.

Вредоносное ПО

Вирусную программу, которая может похитить деньги с вашего счёта, могут прислать по электронной почте или в СМС.

- Сегодня у многих омичей банковские карты привязаны к номеру мобильного телефона, - рассказывает заместитель начальника Управления уголовного розыска УМВД России по Омской области Николай Сергеев. - Омичи открывают сообщения, присланные с незнакомого номера из любопытства, активируя вредоносную программу в своём смартфоне или планшете, после чего с их карты списываются средства.

Совет: не открывайте сообщения от незнакомых абонентов, даже если вам будут предлагать посмотреть ваши компрометирующие фото.

Предупреждение о блокировке банковской или сим-карты

На ваш мобильный поступает звонок или сообщение о том, что ваша карта будет заблокирована. Для её разблокировки нужно позвонить на определённый номер или перейти по ссылке, после чего с баланса мобильного или привязанной к номеру телефона банковской карты будут списаны деньги.

Совет: в подобной ситуации следует перепроверять информацию - звонить в банк или мобильному оператору на известные номера горячей линии. На планшет и смартфон рекомендуется установить защитную программу, которая предотвратит работу вредоносного программного обеспечения или предупредит о сомнительном СМС или ссылке.

Просьба разменять деньги

Под любым предлогом злоумышленник может выманить деньги, часто это случается при проникновении в жильё. Договорившись о размене купюр, преступник видит, где хранятся деньги, просит попить воды. Когда жертва удаляется на кухню, он похищает деньги либо подменяет их на поддельные купюры. Часто жертва обнаруживает обман спустя несколько часов, а то и дней. При этом с трудом может описать внешность преступника.

Совет: не соглашайтесь на обмен, продажу или другие сделки с незнакомцами на улице, не пускайте в дом торговцев или представителей каких-либо организаций. Представители серьёзных организаций (Пенсионного фонда, Социального фонда, банков) не ходят по квартирам.