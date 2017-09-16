Омич хотел подарить жене 101 розу, но попался на удочку мошенников

Мужчина хотел порадовать супругу на день рождения, но перечислил деньги за цветы лже-продавцу. Сейчас злоумышленница задержана, а уголовное дело передано в суд.

В Омске направлено в суд уголовное дело по факту мошенничества, совершенного через интернет. В конце июня в полицию пришел 33-летний омич. Он рассказал, что накануне дня рождения своей супруги решил подарить ей 101 голландскую розу.

Мужчина нашел в интернете сайт, на котором располагалась объявление о продаже цветов по сниженной цене. Омич связался с продавцом, после чего перевел за покупку 9 тыс. руб. Однако заказ он так и не получил, а телефон продавца перестал отвечать.

Во время оперативно-разыскных мероприятий выяснилось, что деньги поступали на расчетный счет 30-летней омички. Женщина призналась в преступлении. Она рассказала, что разместила в интернете объявление, в котором от вымышленного лица предлагала услугу по продаже и доставке свежих цветов.

Потерпевший стал единственным человеком, которого ей удалось обмануть. Было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Злоумышленнице грозит до двух лет лишения свободы. Также ей предстоит возместить причинённый ущерб.