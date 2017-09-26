В Омске следователи начали проверку случая гибели пенсионеров во время пожара

Пожар случился 25 сентября около 1 часа 30 минут в квартире, расположенной в одном из многоквартирных домов на улице Энтузиастов. В результате вспыхнувшего пожара погибли 86-летний хозяин дома и его 81-летняя супруга. Следователи проводят по данному факту процессуальную проверку.

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ по Омской области, по предварительным данным, установленным в ходе осмотра места происшествия, возгорание могло произойти в результате неисправного электрооборудования. Для установления точных причин возгорания назначено пожарно-техническое исследование. Причиной смерти людей стало острое отравление продуктами горения. В ходе проверки будут выяснены все обстоятельства случившегося и принято процессуальное решение.