В Омске следователи начали проверку случая гибели пенсионеров во время пожара
Происшествия  •  ИА «Омск Здесь» 26 сентября 2017, 11:17, последнее обновление 26 сентября 2017, 11:22  •  печать

В Омске следователи начали проверку случая гибели пенсионеров во время пожара

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Двое пенсионеров погибли в своей квартире 25 сентября, следователи выясняют причины трагедии.

Пожар случился 25 сентября около 1 часа 30 минут в квартире, расположенной в одном из многоквартирных домов на улице Энтузиастов. В результате вспыхнувшего пожара погибли 86-летний хозяин дома и его 81-летняя супруга. Следователи проводят по данному факту процессуальную проверку.

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета  РФ по Омской области, по предварительным данным, установленным в ходе осмотра места происшествия, возгорание могло произойти в результате неисправного электрооборудования. Для установления точных причин возгорания назначено пожарно-техническое исследование. Причиной смерти людей стало острое отравление продуктами горения. В ходе проверки будут выяснены все обстоятельства случившегося и принято процессуальное решение.

Теги  •  #гибель #пожар #следственный комитет

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