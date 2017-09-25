В Омской области на работе сгорели двое охранников
Происшествия  •  ИА «Омск Здесь» 25 сентября 2017, 15:46, последнее обновление 25 сентября 2017, 15:56  •  печать

В Омской области на работе сгорели двое охранников

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В ночь на 25 сентября на улице Калинина райцентра Марьяновка в строительном вагончике при пожаре погибли двое охранников.

Вагончик, в котором находились охранники, стоял у въезда на базу на улице Калинина. Как сообщают в пресс-службе МЧС по Омской области, на момент прибытия пожарных наблюдалось горение строительной бытовки и обрушение кровли по всей площади. После были обнаружены тела двух мужчин 39 и 59 лет.

Почему вспыхнул огонь, пока неизвестно. Есть версия, что причиной трагедии стала установленная в вагончике самодельная печь, а мужчины погибли от отравления угарным газом.

Теги  •  #гибель #Марьяновка #пожар

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Комментарии
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Николай Каринин  •  25 сентября 2017, 17:02

Самодельные печи очень рискованно устанавливать, ведь известно, что угарный газ не имеет ни цвета, ни запаха.

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