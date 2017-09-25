В Омской области на работе сгорели двое охранников

В ночь на 25 сентября на улице Калинина райцентра Марьяновка в строительном вагончике при пожаре погибли двое охранников.

Вагончик, в котором находились охранники, стоял у въезда на базу на улице Калинина. Как сообщают в пресс-службе МЧС по Омской области, на момент прибытия пожарных наблюдалось горение строительной бытовки и обрушение кровли по всей площади. После были обнаружены тела двух мужчин 39 и 59 лет.

Почему вспыхнул огонь, пока неизвестно. Есть версия, что причиной трагедии стала установленная в вагончике самодельная печь, а мужчины погибли от отравления угарным газом.