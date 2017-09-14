Семья из трёх человек погибла в ночном пожаре

Пожар в частном секторе на улице 20-я Северная произошёл этой ночью, 14 сентября. Сообщение о возгорании на пульт 03 поступило в 3:23. Локализовать пожар удалось уже в 3:44, ещё более часа понадобилось, чтобы полностью его потушить.

"К тушению пожара от МЧС России привлекались 28 человек и 6 единиц техники, работало два звена газодымозащитной службы", - сообщили в пресс-службе МЧС по Омской области.

Жертвами пожара, по предварительным данным, стала семья из трёх человек - 34-летний хозяин дома, его 36-летняя супруга и 10-летний сын. Все они отравились продуктами горения. Следственный комитет начал доследственную проверку. Известно, что мужчина курил и употреблял спиртное, поэтому неосторожное обращение с огнём - одна из версий произошедшего. Также не исключается возгорание из-за неисправного оборудования.