Семья из трёх человек погибла в ночном пожаре
Происшествия  •  ИА «Омск Здесь» 14 сентября 2017, 10:29, последнее обновление 14 сентября 2017, 11:01  •  печать

Семья из трёх человек погибла в ночном пожаре

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Двое взрослых и ребёнок находились в объятом пламенем деревянном доме.

Пожар в частном секторе на улице 20-я Северная произошёл этой ночью, 14 сентября. Сообщение о возгорании на пульт 03 поступило в 3:23. Локализовать пожар удалось уже в 3:44, ещё более часа понадобилось, чтобы полностью его потушить.

"К тушению пожара от МЧС России привлекались 28 человек и 6 единиц техники, работало два звена газодымозащитной службы", - сообщили в пресс-службе МЧС по Омской области.

Жертвами пожара, по предварительным данным, стала семья из трёх человек - 34-летний хозяин дома, его 36-летняя супруга и 10-летний сын. Все они отравились продуктами горения. Следственный комитет начал доследственную проверку. Известно, что мужчина курил и употреблял спиртное, поэтому неосторожное обращение с огнём - одна из версий произошедшего. Также не исключается возгорание из-за неисправного оборудования.

Теги  •  #МЧС #пожар

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