Омские пожарные выясняют, кто в Осташково спалил дом

Звонок на пульт МЧС поступил в среду 20 сентября в 7:33. К моменту приезда пожарных открытым огнём горел кирпичный дачный дом на всей площади, кровля и межэтажное перекрытие уже частично обрушились. В 8:15 открытый огонь был укрощён, полностью возгорание было ликвидировано к 11 часам.

В результате пожара повреждены сгораемые конструкции на площади 36 квадратных метров. Как сообщает пресс-служба МЧС, условиями развития пожара явилось позднее обнаружение загорания и сообщение в пожарную охрану. Предварительно установлено, что причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём, но виновное лицо пока не установлено. Для тушения пожара были задействованы два пожарных автомобиля, 13 пожарных.