Омские пожарные выясняют, кто в Осташково спалил дом
Происшествия  •  ИА «Омск Здесь» 21 сентября 2017, 09:59, последнее обновление 21 сентября 2017, 10:08  •  печать

Омские пожарные выясняют, кто в Осташково спалил дом

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Двухэтажный кирпичный дом в посёлке Осташково выгорел полностью.

Звонок на пульт МЧС поступил в среду 20 сентября в 7:33. К моменту приезда пожарных открытым огнём горел кирпичный дачный дом на всей площади, кровля и межэтажное перекрытие уже частично обрушились. В 8:15 открытый огонь был укрощён, полностью возгорание было ликвидировано к 11 часам.

В результате пожара повреждены сгораемые конструкции на площади 36 квадратных метров. Как сообщает пресс-служба МЧС, условиями развития пожара явилось позднее обнаружение загорания и сообщение в пожарную охрану. Предварительно установлено, что причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём, но виновное лицо пока не установлено. Для тушения пожара были задействованы два пожарных автомобиля, 13 пожарных.

Теги  •  #МЧС #пожар #поселок Осташково

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