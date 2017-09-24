В центре Омска мужчина сильно пострадал под колёсами Тойоты

Информация об инциденте у магазина "Жемчужина" появилась вчера в социальных сетях. Мужчина перебегал дорогу по пешеходного переходу, но делал это на запрещающий сигнал светофора.

Моя сестра была свидетелем, как человек побежал на красный свет, - пишет в паблике «Аварийный Омск» во «ВКонтакте» Ксения Батутова, - водитель не успел остановиться, соответственно, человек, которого сбили, был в алкогольном состоянии, состояние у него тяжёлое.

Как пишут очевидцы, было заметно, что у мужчины сломана нога. Это подтвердили и приехавшие врачи скорой помощи. Пострадавший госпитализирован.

Фото: vk.com/aomsk