В Омске иномарка сбила 10-летнего мальчика на пешеходном переходе
Происшествия  •  ИА «Омск Здесь» 22 сентября 2017, 16:39, последнее обновление 22 сентября 2017, 16:41  •  печать

В Омске иномарка сбила 10-летнего мальчика на пешеходном переходе

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Школьник попал под колёса Volkswagen Polo прямо на светофоре. Сейчас он госпитализирован.

Вчера, 21 сентября, около 19:30 в дежурную часть автоинспекции сообщили о ДТП на улице Заозёрной. На место аварии выехала следственно-оперативная группа и бригада скорой помощи.

Сотрудники полиции предварительно установили, что 32-летний водитель автомобиля Volkswagen Polo ехал по улице Заозёрной в сторону улицы Бородина. Возле дома № 11/1 он сбил ребёнка, который переходил дорогу на зелёный сигнал светофора.

В результате аварии 10-летний школьник был доставлен в больницу. Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства и причины произошедшего.

Теги  •  #больница #ДТП #школьник

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Комментарии
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Иван Грегин  •  22 сентября 2017, 17:06

Да что же это за такое? Как водители не замечают светофоры и пешеходные переходы? По воздуху что ли переходить нужно?

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