В Омске иномарка сбила 10-летнего мальчика на пешеходном переходе

Вчера, 21 сентября, около 19:30 в дежурную часть автоинспекции сообщили о ДТП на улице Заозёрной. На место аварии выехала следственно-оперативная группа и бригада скорой помощи.
Сотрудники полиции предварительно установили, что 32-летний водитель автомобиля Volkswagen Polo ехал по улице Заозёрной в сторону улицы Бородина. Возле дома № 11/1 он сбил ребёнка, который переходил дорогу на зелёный сигнал светофора.
В результате аварии 10-летний школьник был доставлен в больницу. Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства и причины произошедшего.
Да что же это за такое? Как водители не замечают светофоры и пешеходные переходы? По воздуху что ли переходить нужно?