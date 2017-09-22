В Омске иномарка сбила 10-летнего мальчика на пешеходном переходе

Школьник попал под колёса Volkswagen Polo прямо на светофоре. Сейчас он госпитализирован.

Вчера, 21 сентября, около 19:30 в дежурную часть автоинспекции сообщили о ДТП на улице Заозёрной. На место аварии выехала следственно-оперативная группа и бригада скорой помощи.

Сотрудники полиции предварительно установили, что 32-летний водитель автомобиля Volkswagen Polo ехал по улице Заозёрной в сторону улицы Бородина. Возле дома № 11/1 он сбил ребёнка, который переходил дорогу на зелёный сигнал светофора.

В результате аварии 10-летний школьник был доставлен в больницу. Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства и причины произошедшего.