У омича в день рождения друг угнал машину

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области, инцидент произошел в Кировском округе - 25-летний автовладелец обратился с заявлением об угоне его Daewoo Nexia. В ходе расследования выяснились обстоятельства угона. Владелец машины накануне отмечал свой день рождения во дворе частного дома и заснул в салоне авто. Гости именинника решили отвезти на его машине домой одну из знакомых девушек. За руль сел 18-летний друг автовладельца. В дороге, в районе 3-ей Енисейской улицы машина застряла в яме. Пассажиры начали выталкивать ее, а когда вытолкнули - водитель нажал на газ и внезапно уехал, бросив компанию на дороге.

- Как выяснилось позже, злоумышленник решил съездить в гости к своей знакомой в Советский округ, однако на улице Нефтезаводской автомобиль заглох. Угонщик бросил его и вернулся домой, где его и задержали полицейские, - рассказали о финале приключения в полиции.

В отношении так и не попавшего на свидание горе-водителя возбуждено уголовное дело - ему грозит пять лет тюрьмы.