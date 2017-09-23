У омича в день рождения друг угнал машину
Происшествия  •  ИА «Омск Здесь» 23 сентября 2017, 13:11, последнее обновление 23 сентября 2017, 14:20  •  печать

У омича в день рождения друг угнал машину

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Омские полицейские раскрыли угон автомобиля, произошедший в день рождения его владельца.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области, инцидент произошел в Кировском округе - 25-летний автовладелец обратился с заявлением об угоне его Daewoo Nexia. В ходе расследования выяснились обстоятельства угона. Владелец машины накануне отмечал свой день рождения во дворе частного дома и заснул в салоне авто. Гости именинника решили отвезти на его машине домой одну из знакомых девушек. За руль сел 18-летний друг автовладельца. В дороге, в районе 3-ей Енисейской улицы машина застряла в яме. Пассажиры начали выталкивать ее, а когда вытолкнули - водитель нажал на газ и внезапно уехал, бросив компанию на дороге.

- Как выяснилось позже, злоумышленник решил съездить в гости к своей знакомой в Советский округ,  однако на улице Нефтезаводской автомобиль заглох. Угонщик бросил его и вернулся домой, где его и задержали полицейские, - рассказали о финале приключения в полиции.

В отношении так и не попавшего на свидание горе-водителя возбуждено уголовное дело - ему грозит пять лет тюрьмы.

 

Теги  •  #автомобиль #полиция #угон

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Комментарии
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Ада С  •  23 сентября 2017, 15:09

Мне кажется, всем надо меньше употреблять спиртного и тогда друзья останутся друзья друзьями, а не уже врагами.

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Роман Орехов  •  23 сентября 2017, 13:19

Хорошее окончания праздника для именинника получилось, прямо квест по заказу "друга", которому теперь отвечать за все свои приключения придётся

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