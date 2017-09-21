В Омске пьяный угонщик перепутал газ с тормозом и врезался в многоэтажку
Происшествия  •  ИА «Омск Здесь» 21 сентября 2017, 11:32, последнее обновление 21 сентября 2017, 11:35  •  печать

В Омске пьяный угонщик перепутал газ с тормозом и врезался в многоэтажку

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Мужчина взял ключи своего уснувшего друга и решил съездить в магазин за новой порцией спиртного, но далеко уехать ему не удалось.

Накануне в полицию поступил звонок от взволнованных жителей дома, расположенного на проспекте Менделеева. Омичи рассказали, что во дворе, совершая опасные манёвры, ездит автомобиль Chevrolet. На место были направлены бойцы Росгвардии, которые и задержали нарушителя спокойствия, а затем доставили его в отдел полиции.

- Разбираясь в обстоятельствах произошедшего, дознаватель выяснил, что транспортное средство принадлежит 50-летней жительнице Советского округа, которая уже давно передала иномарку во временное пользование своему другу, - рассказали в пресс-службе омского УМВД. - Именно он и приехал на днях в гости к приятелю, употребив с ним алкогольные напитки,  после чего уснул. Второй участник застолья решил отправиться за новой порцией спиртного, взял ключи от машины приятеля и поехал.

Правда, добраться до магазина мужчина так и не смог. Под воздействием алкоголя он перепутал газ с тормозом, и в результате врезался в дом.

Хозяйка машины узнала о произошедшем от сотрудников полиции. Недолго думая она написала заявление,  в котором попросила привлечь 30-летнего нарушителя к ответственности. Сумму ущерба женщина оценила в 600 тыс. руб.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Теперь горе-угонщику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Теги  •  #полиция #угон #УМВД

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Комментарии
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Евгений Ронин  •  21 сентября 2017, 12:35

Когда уже люди поймут, что нельзя садиться нетрезвыми за руль?! Тем более, за руль чужого автомобиля.

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