В Омске пьяный угонщик перепутал газ с тормозом и врезался в многоэтажку

Мужчина взял ключи своего уснувшего друга и решил съездить в магазин за новой порцией спиртного, но далеко уехать ему не удалось.

Накануне в полицию поступил звонок от взволнованных жителей дома, расположенного на проспекте Менделеева. Омичи рассказали, что во дворе, совершая опасные манёвры, ездит автомобиль Chevrolet. На место были направлены бойцы Росгвардии, которые и задержали нарушителя спокойствия, а затем доставили его в отдел полиции.

- Разбираясь в обстоятельствах произошедшего, дознаватель выяснил, что транспортное средство принадлежит 50-летней жительнице Советского округа, которая уже давно передала иномарку во временное пользование своему другу, - рассказали в пресс-службе омского УМВД. - Именно он и приехал на днях в гости к приятелю, употребив с ним алкогольные напитки, после чего уснул. Второй участник застолья решил отправиться за новой порцией спиртного, взял ключи от машины приятеля и поехал.

Правда, добраться до магазина мужчина так и не смог. Под воздействием алкоголя он перепутал газ с тормозом, и в результате врезался в дом.

Хозяйка машины узнала о произошедшем от сотрудников полиции. Недолго думая она написала заявление, в котором попросила привлечь 30-летнего нарушителя к ответственности. Сумму ущерба женщина оценила в 600 тыс. руб.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Теперь горе-угонщику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.