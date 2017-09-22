За сутки в Омске совершено 30 краж и 818 правонарушений

21 сентября в дежурные части Омска поступило 1015 сообщений о происшествиях и преступлениях, из них - 30 краж и пять тяжких преступлений.

Пять тяжких преступлений раскрыты полицейскими за прошедшие сутки. Личности подозреваемых установлены по горячим следам. Например, раскрыто убийство на берегу Иртыша, к которому оказался причастным гражданин без определённого места жительства 1980 года рождения. Он причинил тяжкий вред здоровью 30-летнему мужчине, и тот от полученных телесных повреждений скончался. Подозреваемый уже задержан и помещён в изолятор.

Ещё одного человека задержали по подозрению в хищении мобильного телефона, а в Оконешниковском районе раскрыто хищение велосипеда - он уже возвращён владельцу, а подозреваемая в хищении односельчанка задержана. Кстати, к уголовной ответственности она привлекается уже в третий раз. Кроме этого, полицейские раскрыли хищение смартфона из торгового павильона на 6-й Станционной и ещё одно хищение велосипеда из подъезда дома на улице Багратиона. Всего за прошедшие сутки зарегистрировано 30 заявлений о кражах.

Как сообщает пресс-служба УМВД по Омской области, за сутки сотрудники различных подразделений регионального УМВД выявили и пресекли 818 административных правонарушения, из них: 76 граждан привлечены к ответственности за распитие спиртных напитков и появление в общественных местах в состоянии опьянения, 14 - за совершение мелкого хулиганства. На дорогах города и области произошло 75 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 15 человек получили травмы различной степени тяжести.