Омичка заплатила за снятие порчи 70 тысяч рублей

Омичка сама открыла дверь и впустила в квартиру незнакомку, которая просила помочь вещами её маленьким детям. Но, ступив за порог квартиры, она начала говорить, что на всю семью девушки наложена порча. По её словам, чтобы спасти близких и нейтрализовать магическое действие, нужно действовать максимально быстро, иначе с родственниками может случиться беда. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области, переданные 70 000 рублей гостья последовательно завернула в салфетку и полотенце, с которыми осуществила несколько манипуляций и передала девушке, строго наказав развернуть свёрток через два часа. Содержимым салфетки вместо денег стала нарезанная по размеру купюр бумага.

Девушка запомнила внешность мошенницы: рост около 160 см, на вид 60 лет. В момент совершения преступления была одета в чёрную кофту, такого же цвета длинную юбку и туфли. Сейчас подозреваемую разыскивают.

Омская полиция предостерегает: снятие порчи - это обман, к которому прибегают злоумышленники с целью хищения вашего имущества. Лишите их возможности себя обмануть: не открывайте дверь незнакомым людям, не вступайте на улице в разговор о снятии порчи или обмене денег.