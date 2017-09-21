Омичка заплатила за снятие порчи 70 тысяч рублей
Происшествия  •  ИА «Омск Здесь» 21 сентября 2017, 15:53, последнее обновление 21 сентября 2017, 16:11  •  печать

Омичка заплатила за снятие порчи 70 тысяч рублей

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В Ленинском округе девушка, впустившая в квартиру незнакомую женщину, чтобы помочь её детям, лишилась крупной суммы денег.

Омичка сама открыла дверь и впустила в квартиру незнакомку, которая просила помочь вещами её маленьким детям. Но, ступив за порог квартиры, она начала говорить, что на всю семью девушки наложена порча. По её словам, чтобы спасти близких и нейтрализовать магическое действие, нужно действовать максимально быстро, иначе с родственниками может случиться беда. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области, переданные 70 000 рублей гостья последовательно завернула в салфетку и полотенце, с которыми осуществила несколько манипуляций и передала девушке, строго наказав развернуть свёрток через два часа. Содержимым салфетки вместо денег стала нарезанная по размеру купюр бумага.

Девушка запомнила внешность мошенницы: рост около 160 см, на вид 60 лет. В момент совершения преступления была одета в чёрную кофту, такого же цвета длинную юбку и туфли. Сейчас подозреваемую разыскивают.

Омская полиция предостерегает: снятие порчи - это обман, к которому прибегают злоумышленники с целью хищения вашего имущества. Лишите их возможности себя обмануть: не открывайте дверь незнакомым людям, не вступайте на улице в разговор о снятии порчи или обмене денег.

 

Теги  •  #деньги #мошенница #порча

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Комментарии
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Майя Соловьева  •  21 сентября 2017, 16:45

Удивляет наивность девушки. Как можно верить в снятие порчи? Ведь таким приемом мошенницы часто пользуются.

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