В Омске поймали рецидивиста, воровавшего рельсы

Транспортная полиция задержала омичей, которые украли с железнодорожной станции рельс и стыковые накладки.

В дежурную часть транспортной полиции поступило сообщение от диспетчера со станции Омск - Сортировочный. Оказалось, что на территории находится посторонний автомобиль, в который грузят металл, пишет пресс-служба Омского ЛУ МВД России.

Следственно-оперативная группа прибыла на место и опросила диспетчера и охрану. Последние сообщили регистрационный номер автомобиля. Это и помогло установить владельца. Им оказался 34-летний рецидивист.

Мужчина признался в совершении преступления и рассказал, что вместе с приятелем приехал на территорию железнодорожного предприятия. Там злоумышленники сложили в багажник стыковые накладки и распиленный рельс, которые вывезли в пункт приёма металла.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Подозреваемым грозит до пяти лет лишения свободы.