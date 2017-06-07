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В Омске поймали рецидивиста, воровавшего рельсы
Происшествия  •   7 июня 2017, 11:34  •  печать

В Омске поймали рецидивиста, воровавшего рельсы

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Транспортная полиция задержала омичей, которые украли с железнодорожной станции рельс и стыковые накладки.

В дежурную часть транспортной полиции поступило сообщение от диспетчера со станции Омск - Сортировочный. Оказалось, что на территории находится посторонний автомобиль, в который грузят металл, пишет пресс-служба Омского ЛУ МВД России.

Следственно-оперативная группа прибыла на место и опросила диспетчера и охрану. Последние сообщили регистрационный номер автомобиля. Это и помогло установить владельца. Им оказался 34-летний рецидивист.

Мужчина признался в совершении преступления и рассказал, что вместе с приятелем приехал на территорию железнодорожного предприятия. Там злоумышленники сложили в багажник стыковые накладки и распиленный рельс, которые вывезли в пункт приёма металла.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Подозреваемым грозит до пяти лет лишения свободы.

Теги  •  #кража #рельсовые пути #транспортная полиция

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