Бродячая собака прокусила 9-летнему мальчику кость руки

Следственный комитет начал проверку инцидента, произошедшего вечером воскресенья, 17 сентября. Третьеклассник гулял на улице один, заметил собаку и стал кормить её чипсами. Однако животное агрессивно отреагировало на мальчика и сильно искусало ему руку.

В больницу ребёнка доставили только на следующий день. Ему поставили диагноз: укушенная рана левого предплечья, открытый перелом костей левого предплечья. Сейчас мальчик находится на лечении в ДГБ-3.

Как сообщили в СУ СК РФ по Омской области, по результатам проверки может быть возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей". Виновным грозит до шести лет лишения свободы. Отметим, что отловом безнадзорных животных в Омске занимается БУ "Спецавтохозяйство".