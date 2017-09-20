Бродячая собака прокусила 9-летнему мальчику кость руки
Происшествия  •  ИА «Омск Здесь» 20 сентября 2017, 13:46, последнее обновление 20 сентября 2017, 13:46  •  печать

Бродячая собака прокусила 9-летнему мальчику кость руки

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Ребёнок подошёл к животному, чтобы покормить его чипсами.

Следственный комитет начал проверку инцидента, произошедшего вечером воскресенья, 17 сентября. Третьеклассник гулял на улице один, заметил собаку и стал кормить её чипсами. Однако животное агрессивно отреагировало на мальчика и сильно искусало ему руку.

В больницу ребёнка доставили только на следующий день. Ему поставили диагноз: укушенная рана левого предплечья, открытый перелом костей левого предплечья. Сейчас мальчик находится на лечении в ДГБ-3.

Как сообщили в СУ СК РФ по Омской области, по результатам проверки может быть возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей". Виновным грозит до шести лет лишения свободы. Отметим, что отловом безнадзорных животных в Омске занимается БУ "Спецавтохозяйство".

Теги  •  #дикое животное #ребенок #следственный комитет

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Комментарии
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Persona Grata  •  20 сентября 2017, 14:41

А почему никто не занимается отловом безнадзорных бомжей? Они тоже опасны для окружающих.

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