Омич поплатился за "сафари" на лося в лесу Тюкалинска

О том, что неизвестный убил дикое животное в полицию сообщил тракторист. Мужчина работал в поле на 59 километре автодороги Тюкалинск - Большие Уки 18 июля и видел, как неизвестный через люк автомобиля УАЗ выстрелил в пасущегося лося. Следственная группа, прибывшая на место, обнаружила следы крови, голову и шкуру несчастного животного. Вскоре, проверив владельцев машин и охотничьего оружия, проживающих вблизи места преступления, сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого, не работающего, ранее не судимого тюкалинца. В сарае мужчины были обнаружены и изъяты две задние ноги животного. То, что они принадлежали лосю, подтвердила экспертиза. Кроме того, у мужчины изъяли карабин "Тигр", из которого, как установила баллистическая экспертиза, было убито животное.

Как сообщает пресс-служба УМВД по Омской области, ущерб, причинённый экологии Омской области, является крупным и составляет 120 000 рублей. В ходе предварительного расследования подозреваемый в полном объёме возместил причинённый ущерб. Но это не избавит незадачливого тюкалинца от суда по делу о незаконной охоте. Ему грозит наказание по статье "Незаконная охота с причинением крупного ущерба" в виде штрафа до 200 000 рублей либо обязательных работ сроком до 480 часов.