Пьяный омич возил в машине двоих детей

Страсть к езде после приёма алкоголя у 38-летнего сельчанина в первый раз инспекторы ГИБДД зафиксировали в 2015 году. Тогда мужчину оштрафовали на 30 тысяч рублей и лишили прав. По закону в течение полутора лет он не мог сесть за руль, однако закон этот водитель проигнорировал и уже в июле этого года снова попался автоинспекторам. Помимо того, что мужчина был пьян, он вёз в машине двух маленьких детей. Автомобиль у водителя забрали на штрафстоянку, а на горе-отца завели уголовное дело.

В суде мужчина раскаялся и полностью признал свою вину. Его приговорили к 260 часам обязательных работ. Теперь в течение 1 года 8 месяцев сесть за руль он не сможет.