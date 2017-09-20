Пьяный омич возил в машине двоих детей
Происшествия  •  ИА «Омск Здесь» 20 сентября 2017, 13:33  •  печать

Пьяный омич возил в машине двоих детей

Автор:

Житель Русско-Полянского района неоднократно садился за руль в пьяном виде, за что и попал под суд.

Страсть к езде после приёма алкоголя у 38-летнего сельчанина в первый раз инспекторы ГИБДД зафиксировали в 2015 году. Тогда мужчину оштрафовали на 30 тысяч рублей и лишили прав. По закону в течение полутора лет он не мог сесть за руль, однако закон этот водитель проигнорировал и уже в июле этого года снова попался автоинспекторам. Помимо того, что мужчина был пьян, он вёз в машине двух маленьких детей. Автомобиль у водителя забрали на штрафстоянку, а на горе-отца завели уголовное дело.

В суде мужчина раскаялся и полностью признал свою вину. Его приговорили к 260 часам обязательных работ. Теперь в течение 1 года 8 месяцев сесть за руль он не сможет.

Теги  •  #лишение водительских прав #опьянение #штраф

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Иван Грегин  •  20 сентября 2017, 14:02

Вот если все это время автомобиль будет на штрафстоянке, то может, нетрезвым за руль не сядет, иначе никакой гарантии.

Ответить
Последние новости
Трое молодых учёных получили президентские гранты на исследования  •  сегодня, 13:20
Инвестор пообещал за четыре года построить в Омске аэропорт "Фёдоровка"  •  сегодня, 12:57
Новая лавочка, созданная на деньги омичей, откроется на "Зелёном острове"  •  сегодня, 12:19
В Омске нет эпидемии гриппа  •  сегодня, 11:54
Омским аграриям дадут скидку на вывоз зерна  •  сегодня, 11:44
Омичка, воровавшая косметику у работодателя, получила условный срок  •  сегодня, 11:17  •   1
Еще новости
Загрузка...
Место для вашей рекламы 240х400
Дача весна 240Х400