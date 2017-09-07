В Омске пьяный водитель "шестёрки" попал под грузовик

7 сентября около 01:15 часов на ул. 22-го Партсъезда произошло ДТП. Предварительно установлено, что 31-летний водитель автомобиля ВАЗ-2106 в состоянии опьянения, двигаясь по ул. 22-го Партсъезда в направлении ул. Зелёной, в районе дома 49/2 допустил столкновение с автомобилем MAN. В результате происшествия водитель автомобиля ВАЗ и его пассажир - 28-летняя женщина обратились за медицинской помощью.

Как пояснили в УГИБДД УМВД России по Омской области, в отношении водителя легкового автомобиля возбуждено административное делопроизводство. По факту ДТП проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства и причины происшествия.

Фото: 55.мвд.рф