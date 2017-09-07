В Омске пьяный водитель "шестёрки" попал под грузовик
Происшествия  •  ИА «Омск Здесь»  7 сентября 2017, 10:14  •  печать

В Омске пьяный водитель "шестёрки" попал под грузовик

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Страшная авария произошла на железнодорожном переезде по улице 22-го Партсъезда.

7 сентября около 01:15 часов на ул. 22-го Партсъезда произошло ДТП. Предварительно установлено, что 31-летний водитель автомобиля ВАЗ-2106 в состоянии опьянения, двигаясь по ул. 22-го Партсъезда в направлении ул. Зелёной, в районе дома 49/2 допустил столкновение с автомобилем MAN. В результате происшествия водитель автомобиля ВАЗ и его пассажир - 28-летняя женщина обратились за медицинской помощью.

Как пояснили в УГИБДД УМВД России по Омской области, в отношении водителя легкового автомобиля возбуждено административное делопроизводство. По факту ДТП проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства и причины происшествия.

Фото: 55.мвд.рф

Теги  •  #авария #ВАЗ #железнодорожный переезд #улица 22-го Партсъезда

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Комментарии
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Сергей Краснокутский  •  7 сентября 2017, 11:20

Судя по фотографии с места проишествия, водителю шестерки и его пассажирке очень повезло что остались живы. Теперь наверное подумает прежде чем садится за руль пьяным.

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Роман Орехов  •  7 сентября 2017, 10:23

Сколько не говорят, а пьяным все море по колено, пора уже машины оборудовать системой запрета запуска двигателя при наличии алкогольного перегара в салоне

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