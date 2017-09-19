Пьяный омич угнал машину друга и устроил гонки с полицейскими
Происшествия  •  ИА «Омск Здесь» 19 сентября 2017, 15:42, последнее обновление 19 сентября 2017, 16:50  •  печать

Пьяный омич угнал машину друга и устроил гонки с полицейскими

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Стараясь скрыться от полицейских, угонщик выехал в поле, где иномарка увязла в грязи.

В отдел полиции по Любинскому району позвонил омич, который рассказал, что у него угнали автомобиль Daewoo Nexia. Оказалось, что накануне вечером пострадавший мужчина выпивал в компании знакомых. Пропажу своего авто он заметил только на следующее утро. Сумма причинённого ущерба составила 300 тыс. руб.

Опросив свидетелей, полицейские выяснили, в какую сторону уехал похожий автомобиль. Последовав в указанном направлении, они нашли угнанную иномарку. За рулём машины находился мужчина, который попытался скрыться, когда увидел полицейских.

В поле в 7 км от посёлка Любино между деревнями Беляевка и Барсуковка Daewoo Nexia завязла в грязи. Водитель выбежал из салона и попытался скрыться, но был задержан. Позже 27-летний злоумышленник рассказал, что после застолья решил покататься на чужом автомобиле. Угнать его оказалось просто, потому что ключи находились в замке зажигания.

Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото: пресс-служба УМВД России по Омской области

Теги  •  #иномарка #полиция #угон

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Комментарии
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Алекс   •  19 сентября 2017, 19:36

Если уж выпивать, то надо искать порядочную компанию, а машину вообще следовало убрать куда подальше.

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Майя Соловьева  •  19 сентября 2017, 16:29

Владелец автомобиля тоже виноват в угоне, меньше нужно доверять собутыльникам.

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Таисия Петрова  •  19 сентября 2017, 16:12

Не перестают удивлять своим безобразием пьяные представители нашего общества, скольким уже испортила водка будущее, не пора ли запрещать ее совсем в нашей стране как наркотики.

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