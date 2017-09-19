Пьяный омич угнал машину друга и устроил гонки с полицейскими

В отдел полиции по Любинскому району позвонил омич, который рассказал, что у него угнали автомобиль Daewoo Nexia. Оказалось, что накануне вечером пострадавший мужчина выпивал в компании знакомых. Пропажу своего авто он заметил только на следующее утро. Сумма причинённого ущерба составила 300 тыс. руб.
Опросив свидетелей, полицейские выяснили, в какую сторону уехал похожий автомобиль. Последовав в указанном направлении, они нашли угнанную иномарку. За рулём машины находился мужчина, который попытался скрыться, когда увидел полицейских.
В поле в 7 км от посёлка Любино между деревнями Беляевка и Барсуковка Daewoo Nexia завязла в грязи. Водитель выбежал из салона и попытался скрыться, но был задержан. Позже 27-летний злоумышленник рассказал, что после застолья решил покататься на чужом автомобиле. Угнать его оказалось просто, потому что ключи находились в замке зажигания.
Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Фото: пресс-служба УМВД России по Омской области
Если уж выпивать, то надо искать порядочную компанию, а машину вообще следовало убрать куда подальше.
Владелец автомобиля тоже виноват в угоне, меньше нужно доверять собутыльникам.
Не перестают удивлять своим безобразием пьяные представители нашего общества, скольким уже испортила водка будущее, не пора ли запрещать ее совсем в нашей стране как наркотики.