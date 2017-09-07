В Омске у "Меги" опрокинулась скорая помощь
Происшествия  •  ИА «Омск Здесь»  7 сентября 2017, 09:49, последнее обновление 7 сентября 2017, 12:45  •  печать

В Омске у "Меги" опрокинулась скорая помощь

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Очевидцы сообщают, что карета опрокинулась после столкновения с другим авто. В ДТП пострадало шесть человек.

В паблике "ЧП Омск" появилось сообщение о ДТП с каретой скорой помощи. Очевидцы заявляют, что автомобиль экстренной службы ехал с проблесковым маячком, но звуковой сигнал включён не был. Скорая столкнулась с автомобилем Toyota.

По данным регионального управления МЧС, сигнал об автоаварии поступил в 08:30. От спасателей привлечены семь человек и две единицы техники. По сообщению пресс-службы регионального УМВД, в результате ДТП водители автомобилей и четыре пассажира скорой помощи доставлены в больницу.

Теги  •  #дороги #ДТП #скорая

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Комментарии
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Гала Скиба  •  7 сентября 2017, 10:13

Водители совсем не внимательны на дорогах. Если не включена сирена, то совсем не обязательно игнорировать карету скорой помощи, пропусти машину и двигай дальше.

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