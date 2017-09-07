В Омске у "Меги" опрокинулась скорая помощь

Очевидцы сообщают, что карета опрокинулась после столкновения с другим авто. В ДТП пострадало шесть человек.

В паблике "ЧП Омск" появилось сообщение о ДТП с каретой скорой помощи. Очевидцы заявляют, что автомобиль экстренной службы ехал с проблесковым маячком, но звуковой сигнал включён не был. Скорая столкнулась с автомобилем Toyota.

По данным регионального управления МЧС, сигнал об автоаварии поступил в 08:30. От спасателей привлечены семь человек и две единицы техники. По сообщению пресс-службы регионального УМВД, в результате ДТП водители автомобилей и четыре пассажира скорой помощи доставлены в больницу.