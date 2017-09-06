Уголовное дело на омского чиновника, подозреваемого в браконьерстве, заводить не будут

Уголовное дело, возбуждённое по факту незаконной охоты ещё в начале этого года, будет закрыто. Об этом сообщают "КВ". Напомним, в незаконной охоте на рысь, занесённую в Красную книгу, подозревался омский чиновник - директор Управления по охране животного мира Виктор Данилов. Охотники из Колосовского района поймали Данилова с большой сумкой. Однако чиновник показывать её содержимое не хотел, вцепившись в имущество обеими руками. Мужчины предположили, что охотился Данилов на рысь, поэтому он так рьяно "охранял добычу".

Позже в интервью он объяснит, что на самом деле в сумке находилась бездомная собака, которую его друг отстрелил в лесу. С места охоты полицией были изъяты следы - кровь животного и шерсть. Как выясняется, в ходе предварительного расследования данные об отстреле краснокнижной рыси получены не были. Изъятые следы крови принадлежат семейству кошачьих (лесная кошка, дикая кошка, рысь и т. д.). Точный подвид эксперты назвать не смогли. Как и по клочку шерсти определить, какому виду животного он мог принадлежать. Однако на видеозаписи, снятой самими охотниками, специалист рыси не обнаружил.

- По выводам специалиста профессора-биолога, привлечённого к исследованию видеозаписи осмотра рюкзака, в котором находилась шкура животного, представленный фрагмент шкуры не может принадлежать рыси, так как отсутствуют характерные цвето-видовые признаки, - цитирует издание омских полицейских.

По результатам всех экспертиз уголовное дело прекращено.