Омские браконьеры застрелили лося в Новосибирской области

Инцидент произошёл на 1047 километре федеральной автодороги "Иртыш" Р-254. Инспектор ДПС остановил Renault, чтобы проверить документы водителя. Заглянув в салон автомобиля, сотрудник ГИБДД заметил тушу огромного лося. Разрешения на охоту ни у кого из сидящих в машине людей не оказалось, и полицейский принял решение доставить их и транспортное средство в дежурную часть.

- Было установлено, что задержанные - жители Омской области, которые незаконно застрелили животное, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области. - По данному факту продолжается процессуальная проверка.

Вероятнее всего, в отношении охотников будет возбуждено уголовное дело по статье "Незаконная охота".