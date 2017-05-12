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Омские браконьеры застрелили лося в Новосибирской области
Общество  •  12 мая 2017, 14:00  •  печать

Омские браконьеры застрелили лося в Новосибирской области

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Проверяя документы водителя остановленного автомобиля, сотрудник ГИБДД увидел в салоне тушу убитого животного.

Инцидент произошёл на 1047 километре федеральной автодороги "Иртыш" Р-254. Инспектор ДПС остановил Renault, чтобы проверить документы водителя. Заглянув в салон автомобиля, сотрудник ГИБДД заметил тушу огромного лося. Разрешения на охоту ни у кого из сидящих в машине людей не оказалось, и полицейский принял решение доставить их и транспортное средство в дежурную часть.

- Было установлено, что задержанные - жители Омской области, которые  незаконно застрелили животное, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области. - По данному факту продолжается процессуальная проверка.

Вероятнее всего, в отношении охотников будет возбуждено уголовное дело по статье "Незаконная охота".

Теги  •  #ДПС #лось #Новосибирская область #охота #убийство

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