Дело омского охотинспектора, подозреваемого в отстреле рыси, закрыли из-за его неявки

Полицейские Колосовского района закрыли дело об административном правонарушении в отношении директора Управления по охране животного мира Омской области Виктора Данилова. Напомним, скандал разразился в феврале. Колосовские охотники задержали высокопоставленного чиновника в лесу, так как были уверены, что он застрелил краснокнижную рысь. Данилов рьяно защищал рюкзак и отказывался показать его содержимое. Тогда же директор бюджетного учреждения наехал на снегоходе на одного из охотников. За то, что он скрылся с места ДТП, в отношении него был составлен протокол.

Дело было направлено в суд. Данилову грозил либо арест, либо лишение прав. Однако на заседание он не явился, хотя присутствие ответчика является обязательным. Три месяца полицейские не могли найти чиновника. Как сообщает телеканал "Продвижение", полицейские звонили Данилову, присылали СМС и даже ездили домой. Хотя, по данным журналистов, чиновник регулярно появлялся на работе и в своём охотугодье в Колосовском районе. В результате дело по факту ДТП закрыли в связи с истечением срока давности.

Подробности смотрите в сегодняшнем выпуске программы "Новости Здесь. Омск" в 20:00 на телеканале "Продвижение".