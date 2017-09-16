Храбрая омичка дала отпор грабителю с отвёрткой
Происшествия  •  ИА «Омск Здесь» 16 сентября 2017, 12:42, последнее обновление 16 сентября 2017, 13:00  •  печать

Храбрая омичка дала отпор грабителю с отвёрткой

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В Магазине на улице Яковлева продавец не испугалась грабителя, требовавшего алкоголь.

 

В торговый павильон на улице Яковлева пришёл мужчина, прикрывавший лицо шарфом. Угрожая продавцу отвёрткой, он потребовал алкоголь. Но 35-летняя женщина за прилавком не растерялась и прогнала несостоявшегося грабителя, после чего обратились в полицию.

Как сообщает пресс-служба Управления УМВД России по Омской области, эксперты-криминалисты осмотрели помещение, изъяли следы обуви; оперативники опросили заявительницу и получили приметы подозреваемого, что помогло установить его личность. Через некоторое время 35-летний ранее судимый мужчина задержан полицейскими и сотрудниками Росгвардии неподалеку. Действия подозреваемого квалифицируются по статье «Разбой», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 4-х лет. Расследование уголовного дела продолжается.

Теги  •  #грабитель #преступник #УМВД

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