Храбрая омичка дала отпор грабителю с отвёрткой

В торговый павильон на улице Яковлева пришёл мужчина, прикрывавший лицо шарфом. Угрожая продавцу отвёрткой, он потребовал алкоголь. Но 35-летняя женщина за прилавком не растерялась и прогнала несостоявшегося грабителя, после чего обратились в полицию.

Как сообщает пресс-служба Управления УМВД России по Омской области, эксперты-криминалисты осмотрели помещение, изъяли следы обуви; оперативники опросили заявительницу и получили приметы подозреваемого, что помогло установить его личность. Через некоторое время 35-летний ранее судимый мужчина задержан полицейскими и сотрудниками Росгвардии неподалеку. Действия подозреваемого квалифицируются по статье «Разбой», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 4-х лет. Расследование уголовного дела продолжается.