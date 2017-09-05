Грабитель выронил на месте преступления обувь и украденный телефон

Незадачливого преступника арестовали на окраине Омска, когда он вернулся за потерянными вещами.

Курьёзный грабёж произошёл на улице Багратиона. Шедшую по тротуару 20-летнюю омичку догнал незнакомый мужчина. Одной рукой он схватил девушку, а другой вырвал телефон. Пострадавшая не смогла догнать грабителя, но запомнила его приметы.

Впрочем, ограбление оказалось для мужчины крайне неудачным. На месте преступления он обронил похищенный смартфон и свою обувь. Через час, обувшись и переодевшись, он вернулся за вещами. На месте уже работали полицейские, и мужчина привлёк их внимание своими активными поисками.

По факту грабежа возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет, сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области.