Грабитель выронил на месте преступления обувь и украденный телефон
Происшествия  •  ИА «Омск Здесь»  5 сентября 2017, 17:16  •  печать

Грабитель выронил на месте преступления обувь и украденный телефон

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Незадачливого преступника арестовали на окраине Омска, когда он вернулся за потерянными вещами.

Курьёзный грабёж произошёл на улице Багратиона. Шедшую по тротуару 20-летнюю омичку догнал незнакомый мужчина. Одной рукой он схватил девушку, а другой вырвал телефон. Пострадавшая не смогла догнать грабителя, но запомнила его приметы.

Впрочем, ограбление оказалось для мужчины крайне неудачным. На месте преступления он обронил похищенный смартфон и свою обувь. Через час, обувшись и переодевшись, он вернулся за вещами. На месте уже работали полицейские, и мужчина привлёк их внимание своими активными поисками.

По факту грабежа возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет, сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области.

Теги  •  #грабеж #УМВД

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