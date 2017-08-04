Омич с полиэтиленовым пакетом на голове пытался выкрасть кассовый аппарат

Злоумышленник, надев на голову пакет и вооружившись палкой, напал на продавца, чтобы она отдала ему кассовый аппарат.

Вчера, 3 августа, около 20:30 в отдел вневедомственной охраны по Черлакскому району поступило сообщение о попытке ограбления в торговом зале магазина, расположенного на улице Восточная. Прибывшая на место происшествия группа задержания выяснила, что несколькими минутами ранее незнакомец, вооружённый заточенной палкой и с полиэтиленовым пакетом на голове, зашёл в магазин, пока других покупателей не было.

Заперев входную дверь изнутри, подозреваемый стал угрожать женщине насилием и требовать отдать выручку. Однако продавец отказалась, после чего грабитель схватил кассовый аппарат. Продавец также взяла кассу в руки, и старалась не отдать её злоумышленнику.

Во время борьбы с головы мужчины свалился пакет, после чего он в спешке скрылся. Женщина срочно позвонила в Росгвардию. Силовики начали поиски нападавшего - высокого мужчины в камуфляжных штанах. Примерно через полкилометра от магазина схожий по приметам мужчина был остановлен у дома на улице Красноармейская.

40-летний рецидивист не стал отрицать свою вину. В настоящее время он передан в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой".