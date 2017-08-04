Омич с полиэтиленовым пакетом на голове пытался выкрасть кассовый аппарат
Происшествия  •   4 августа 2017, 12:50, последнее обновление 4 августа 2017, 12:58  •  печать

Омич с полиэтиленовым пакетом на голове пытался выкрасть кассовый аппарат

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Злоумышленник, надев на голову пакет и вооружившись палкой, напал на продавца, чтобы она отдала ему кассовый аппарат.

Вчера, 3 августа, около 20:30 в отдел вневедомственной охраны по Черлакскому району поступило сообщение о попытке ограбления в торговом зале магазина, расположенного на улице Восточная. Прибывшая на место происшествия группа задержания выяснила, что несколькими минутами ранее незнакомец, вооружённый заточенной палкой и с полиэтиленовым пакетом на голове, зашёл в магазин, пока других покупателей не было.

Заперев входную дверь изнутри, подозреваемый стал угрожать женщине насилием и требовать отдать выручку. Однако продавец отказалась, после чего грабитель схватил кассовый аппарат. Продавец также взяла кассу в руки, и старалась не отдать её злоумышленнику.

Во время борьбы с головы мужчины свалился пакет, после чего он в спешке скрылся. Женщина срочно позвонила в Росгвардию. Силовики начали поиски нападавшего - высокого мужчины в камуфляжных штанах. Примерно через полкилометра от магазина схожий по приметам мужчина был остановлен у дома на улице Красноармейская.

40-летний рецидивист не стал отрицать свою вину. В настоящее время он передан в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой".

Теги  •  #магазин #разбой #рецидивист #Росгвардия #уголовное дело

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Комментарии
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Таисия Петрова  •  4 августа 2017, 15:10

Вот они последствия сюжетов из боевиков, пакет на голову и палка в руку, только отпора видно не ожидал по плану, не тот фильм смотрел

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