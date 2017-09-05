В Омске осудили бывшего автоинспектора, бравшего взятки с водителей

Суд приговорил экс-автоинспектора Алексея Киселя к 3 годам 1 месяцу лишения свободы в колонии общего режима за получение взяток.

Центральный районный суд Омска вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего автоинспектора ГИБДД УМВД России по городу Омску Алексея Киселя. Он признан виновным в получении взяток, сообщает Генеральная прокуратура РФ.

Суд выяснил, что с ноября 2015 года по март 2016 года Кисель во время исполнения должностных обязанностей получил взятки от трёх водителей на общую сумму 45 тыс. руб. Эти деньги он взял за несоставление административных протоколов. Денежные средства обвиняемый просил перечислить на его банковскую карту.

В марте 2016 года после очередного получения взятки Кисель был задержан сотрудниками отдела собственной безопасности УМВД России по Омской области. После чего его уволили из полиции.

Центральный районный суд Омска назначил ему наказание в виде 3 лет и 1 месяца лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Также Киселю придётся заплатить штраф в размере 900 тыс. руб.

Кроме того, суд лишил подсудимого права в течение 2 лет занимать должности на государственной службе в правоохранительных органах. Полученные взятки в размере 45 тыс. руб. суд постановил конфисковать. После оглашения приговора Кисель был взят под стражу в зале суда. Приговор в законную силу ещё не вступил.