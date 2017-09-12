Омич получил в посылке картонные обрезки вместо мобильного телефона
Происшествия  •  ИА «Омск Здесь» 12 сентября 2017, 16:09, последнее обновление 12 сентября 2017, 16:36  •  печать

Омич получил в посылке картонные обрезки вместо мобильного телефона

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Мужчина оформил покупку в интернете, но при получении посылки на почте обнаружил внутри неё картонный мусор.

56-летний житель Советского округа решил обзавестись новым мобильным телефоном и оформил покупку в интернет-магазине, оплатив её через онлайн-банк. В назначенный день он пришёл на почту, чтобы получить долгожданную покупку. Но вместо мобильника стоимостью девять тысяч рублей обнаружил в посылке картонные обрезки. Мужчина сразу же обратился с заявлением в полицию.

Как сообщает пресс-служба областного УМВД, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество", санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Теги  •  #мобильный телефон #мошенничество #посылка

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