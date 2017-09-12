Омич получил в посылке картонные обрезки вместо мобильного телефона

56-летний житель Советского округа решил обзавестись новым мобильным телефоном и оформил покупку в интернет-магазине, оплатив её через онлайн-банк. В назначенный день он пришёл на почту, чтобы получить долгожданную покупку. Но вместо мобильника стоимостью девять тысяч рублей обнаружил в посылке картонные обрезки. Мужчина сразу же обратился с заявлением в полицию.



Как сообщает пресс-служба областного УМВД, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество", санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.