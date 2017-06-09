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Омич продал несуществующие запчасти жителям 50 регионов России
Происшествия  •   9 июня 2017, 10:49, последнее обновление 9 июня 2017, 11:24  •  печать

Омич продал несуществующие запчасти жителям 50 регионов России

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Сотрудники омского УМВД задержали 32-летнего мужчину, подозреваемого в хищении трёх млн рублей у 147 россиян. 

32-летний житель Центрального округа создал в Сети шесть интернет-магазинов по продаже запасных частей для автомобилей. Цена на детали была такой низкой, что многие россияне тут же начали делать заказы и перечислять на расчётный счёт омича от 15 до 90 тыс. руб. После поступления денег от покупателей, создатель интернет-магазинов присылал им на электронную почту письма с договором оферты, который, как впоследствии установили специалисты, не имел юридической силы, а спустя время просил перечислить дополнительные средства, объясняя просьбу ошибкой менеджера. Запчастей заказчики так и не дождались, общая сумма ущерба превысила три млн руб.

Злоумышленника задержали в арендуемом офисе на улице Лермонтова. В момент приезда полицейских он находился на рабочем месте, оформлял очередной заказ на несуществующий двигатель.

- Подозреваемого задержали с поличным, - рассказали в пресс-службе омского УМВД. - В результате обыска полицейские изъяли из помещения ноутбуки, системные блоки, сим-карты и флэш-накопители.

По признакам особо крупного мошенничества в отношении мужчины возбудили уголовное дело. По информации УМВД, в настоящее время уже установлено 147 жителей различных регионов России, пострадавших от действий подозреваемого.

Теги  •  #запчасти #интернет-магазин #мошенничество #УМВД

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Комментарии
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Макс Павлов  •  9 июня 2017, 11:19

Сколько подобных новостей передают по телевизору, а нет, народ все-равно ведется на подобные разводы :( .

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Виктор Монин  •  9 июня 2017, 10:54

По большому счету пострадавшие сами виноваты, что доверились мошеннику, перечисляя деньги неизвестному интернет-магазину.

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