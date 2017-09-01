В Омске юрист перепродавал квартиры вместе с людьми
Происшествия  •  ИА «Омск Здесь»  1 сентября 2017, 11:13, последнее обновление 1 сентября 2017, 12:29  •  печать

В Омске юрист перепродавал квартиры вместе с людьми

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50-летний мужчина организовал несколько номинальных фирм на подставных лиц для перепродажи между ними объектов недвижимости с целью получения налогов.

В Омске завершено расследование уголовного дела в отношении 50-летнего директора юридической фирмы, который обвиняется в совершении серии преступлений, связанных с перепродажей объектов недвижимости и незаконным получением налоговых выплат.

- В ходе расследования установлено, что фигурант организовал 24 номинальных фирмы на подставных лиц для перепродажи между ними ранее приобретённых им объектов недвижимости с целью получения НДС по фиктивным сделкам. При этом в договорах купли-продажи указывались многократно завышенные цены на недвижимость для увеличения суммы налога к возмещению, - сообщили в СУ УМВД России по Омской области.

Всего юрист продал 12 квартир, в которых жили люди. Похищенные деньги при этом были направлены на приобретение объектов недвижимости для совершения дальнейших противоправных действий. После возбуждения уголовного дела суд признал заключённые сделки незаконными.Всего у мошенника оказалось в собственности квартир на 70,5 миллионов рублей. На данное имущество наложен арест. 

Мужчине предъявлено обвинение в совершении 33 эпизодов преступной деятельности, в числе которых мошенничество с использованием служебного положения в особо крупном размере, покушение на совершение мошенничества, легализация денежных средств, приобретённых в результате совершения преступления. Ему грозит до 10 лет лишения свободы. 

Теги  •  #квартира #незаконная продажа #УМВД

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Комментарии
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Виктория Прищепова  •  1 сентября 2017, 12:02

О чем только думают такие люди? Ведь понятно, что их поступки не останутся безнаказанными!

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