В Омске юрист перепродавал квартиры вместе с людьми

50-летний мужчина организовал несколько номинальных фирм на подставных лиц для перепродажи между ними объектов недвижимости с целью получения налогов.

В Омске завершено расследование уголовного дела в отношении 50-летнего директора юридической фирмы, который обвиняется в совершении серии преступлений, связанных с перепродажей объектов недвижимости и незаконным получением налоговых выплат.

- В ходе расследования установлено, что фигурант организовал 24 номинальных фирмы на подставных лиц для перепродажи между ними ранее приобретённых им объектов недвижимости с целью получения НДС по фиктивным сделкам. При этом в договорах купли-продажи указывались многократно завышенные цены на недвижимость для увеличения суммы налога к возмещению, - сообщили в СУ УМВД России по Омской области.

Всего юрист продал 12 квартир, в которых жили люди. Похищенные деньги при этом были направлены на приобретение объектов недвижимости для совершения дальнейших противоправных действий. После возбуждения уголовного дела суд признал заключённые сделки незаконными.Всего у мошенника оказалось в собственности квартир на 70,5 миллионов рублей. На данное имущество наложен арест.

Мужчине предъявлено обвинение в совершении 33 эпизодов преступной деятельности, в числе которых мошенничество с использованием служебного положения в особо крупном размере, покушение на совершение мошенничества, легализация денежных средств, приобретённых в результате совершения преступления. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.