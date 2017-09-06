В Омске пенсионер спустя полгода заметил кражу 150 тысяч рублей
Происшествия  •  ИА «Омск Здесь»  6 сентября 2017, 16:03, последнее обновление 6 сентября 2017, 16:13  •  печать

В Омске пенсионер спустя полгода заметил кражу 150 тысяч рублей

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Мошенница якобы перевела 72-летнему омичу по ошибке крупную сумму и попросила его перевести ей средства обратно. Через полгода денег на своей карте пенсионер не обнаружил.

В Омске расследуют уголовное дело по факту мошенничества в отношении 72-летнего омича. Как рассказал потерпевший, на одном из интернет-сайтов он разместил объявление о продаже квартиры. Через некоторое время по телефону с ним связалась женщина, которая попросила снять объявление и предложила внести залог в 50 тыс. руб.

- Заявитель продиктовал данные своей банковской карты, на которую были перечислены 200 000 рублей. Покупательница убедила потерпевшего, что ошибочно перевела деньги и попросила вернуть на её банковский счёт 150 000 рублей. Больше женщина с пенсионером не связывалась, - сообщили в пресс-службе УМВД по Омской области.

Через полгода мужчина пришёл в банк и обнаружил, что на его счёте не осталось средств. Сотрудники банка выяснили, что переводы осуществлялись со счета заявителя на его же карту. 

По данному факту возбужденно уголовное дело. Через запросы в банк полицейские ищут мошенников.

Теги  •  #деньги #мошенничество #пенсионер #УМВД

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