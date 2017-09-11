Труба весом полтонны раздавила омича на стройке в Липецкой области
Происшествия  •  ИА «Омск Здесь» 11 сентября 2017, 16:16, последнее обновление 11 сентября 2017, 16:16  •  печать

Труба весом полтонны раздавила омича на стройке в Липецкой области

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62-летний рабочий из Омска погиб на стройке из-за нарушений правил охраны труда. Возбуждено уголовное дело.

Следственный комитет России по Липецкой области возбудил уголовное дело по статье "Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека". Это произошло после гибели 62-летнего омича, работавшего в Липецке мастером подрядной организации ООО "Промэлектромонтаж".

По информации следствия, 27 июня 2017 года бригада рабочих "Промэлектромонтаж" собирала металлические конструкции на стройплощадке ПАО "НЛМК". Когда кран поднял металлическую трубу весом более 500 кг в воздух, она сорвалась с крепления и придавила омича. Мужчина погиб на месте.

Сейчас проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося. Изучается техническая документация. Расследование уголовного дела продолжается.

Теги  •  #следственный комитет #стройка #труба #уголовное дело

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