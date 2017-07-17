СК заинтересовался стройкой, на которой погиб 12-летний школьник

Следственный комитет РФ по Омской области возбудил уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при проведении строительных работ, которые привели к смерти школьника.

Как уже писал "Омск Здесь", вечером 15 июля в больницу был госпитализирован 12-летний подросток с диагнозом "катотравма". Оказалось, что мальчик упал с 9 этажа строящегося дома на проспекте Королёва 3/1. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, спасти жизнь ребенку не удалось.

Во время расследования будут установлены все обстоятельства и причины случившегося, а также должностные лица, которые несут ответственность за соблюдение правил безопасности на стройке. Их действиям будет дана правовая оценка по части 2 ст. 216 УК РФ.