СК заинтересовался стройкой, на которой погиб 12-летний школьник
Происшествия  •  17 июля 2017, 15:40, последнее обновление 17 июля 2017, 15:44  •  печать

СК заинтересовался стройкой, на которой погиб 12-летний школьник

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Следственный комитет России по Омской области возбудил уголовное дело из-за несчастного случая, повлекшего смерть подростка на стройке.

Следственный комитет РФ по Омской области возбудил уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при проведении строительных работ, которые привели к смерти школьника.

Как уже писал "Омск Здесь", вечером 15 июля в больницу был госпитализирован 12-летний подросток с диагнозом "катотравма". Оказалось, что мальчик упал с 9 этажа строящегося дома на проспекте Королёва 3/1. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, спасти жизнь ребенку не удалось.

Во время расследования будут установлены все обстоятельства и причины случившегося, а также должностные лица, которые несут ответственность за соблюдение правил безопасности на стройке. Их действиям будет дана правовая оценка по части 2 ст. 216 УК РФ.

Теги  •  #долгострой #погибший #следственный комитет #уголовное дело #школьник

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