15 июля в Омске на заброшенной стройке разбился ребёнок. Как сообщают очевидцы в группе "ЧП Омск" в социальной сети "ВКонтакте", инцидент произошёл на долгострое по адресу ул. Химиков, 28. 12-летний ребёнок упал с 7-го этажа на 3-й. Мальчик получил многочисленные травмы и был доставлен в больницу, однако спасти ему жизнь не удалось.

Как сообщается в комментариях к посту, это второй несчастный случай на стройке. Неделю назад здесь погибла девочка, упав с четвертого этажа. При этом долгострой уже давно вызывал беспокойство у омичей, так как здесь постоянно бывают дети.

По данному факту следственный комитет начал проверку.