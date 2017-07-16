В Омске на заброшенной стройке разбился ребёнок
Происшествия  •  16 июля 2017, 12:28, последнее обновление 16 июля 2017, 17:17  •  печать

В Омске на заброшенной стройке разбился ребёнок

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Спасти мальчика не удалось, он умер в больнице.

15 июля в Омске на заброшенной стройке разбился ребёнок. Как сообщают очевидцы в группе "ЧП Омск" в социальной сети "ВКонтакте", инцидент произошёл на долгострое по адресу ул. Химиков, 28. 12-летний ребёнок упал с 7-го этажа на 3-й. Мальчик получил многочисленные травмы и был доставлен в больницу, однако спасти ему жизнь не удалось.

Как сообщается в комментариях к посту, это второй несчастный случай на стройке. Неделю назад здесь погибла девочка, упав с четвертого этажа. При этом долгострой уже давно вызывал беспокойство у омичей, так как здесь постоянно бывают дети.

По данному факту следственный комитет начал проверку.

Теги  •  #долгострой #погибший #ребенок

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Комментарии
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Александр Божежар  •  16 июля 2017, 16:33

Все кто ответственны - сами дети, все знают о риске и всё равно идут играть в опасное место, как бы не ограждали - пролезают, нечего вину на других перекладывать.

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Майя Соловьева  •  16 июля 2017, 14:50

Стройки обязательно должны охраняться, меньше будет таких трагедий. К сожалению, за подростками не уследить...

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Олег Конанов  •  16 июля 2017, 13:38

Вот когда уже научаться охранять нормально стройки? Неужели трудно хорошее ограждение возвести?

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Дмиртий Смирнов  •  16 июля 2017, 13:25

Я сам был ребенком, и поверьте, если мне нужно было попасть на стройку, меня бы ни кто не остановил.

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Lyudmila Bazhmina  •  16 июля 2017, 15:36

мы тоже любили бегать по стройке,даже охраняемой...в этом возрасте нам всё не почём было...страх нам был неведом,жаль пацанёнка,родителям соболезную.

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Галина Гайдаш  •  16 июля 2017, 12:38

И кто понесет ответственность за это несчастье? Как на стройку попали дети?

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