15 июля в Омске на заброшенной стройке разбился ребёнок. Как сообщают очевидцы в группе "ЧП Омск" в социальной сети "ВКонтакте", инцидент произошёл на долгострое по адресу ул. Химиков, 28. 12-летний ребёнок упал с 7-го этажа на 3-й. Мальчик получил многочисленные травмы и был доставлен в больницу, однако спасти ему жизнь не удалось.
Как сообщается в комментариях к посту, это второй несчастный случай на стройке. Неделю назад здесь погибла девочка, упав с четвертого этажа. При этом долгострой уже давно вызывал беспокойство у омичей, так как здесь постоянно бывают дети.
По данному факту следственный комитет начал проверку.
Все кто ответственны - сами дети, все знают о риске и всё равно идут играть в опасное место, как бы не ограждали - пролезают, нечего вину на других перекладывать.
Стройки обязательно должны охраняться, меньше будет таких трагедий. К сожалению, за подростками не уследить...
Вот когда уже научаться охранять нормально стройки? Неужели трудно хорошее ограждение возвести?
Я сам был ребенком, и поверьте, если мне нужно было попасть на стройку, меня бы ни кто не остановил.
мы тоже любили бегать по стройке,даже охраняемой...в этом возрасте нам всё не почём было...страх нам был неведом,жаль пацанёнка,родителям соболезную.
И кто понесет ответственность за это несчастье? Как на стройку попали дети?