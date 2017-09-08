Водитель автобуса наехал на 10-летнего школьника, вышедшего из салона

Сегодня, 8 сентября, около 7:15 в дежурную часть ГИБДД позвонили из медицинского учреждения и сообщили о ДТП на улице Мельничной. На место аварии выехала следственно-оперативная группа.

Прибывшие на место сотрудники автоинспекции предварительно выяснили, что 61-летний водитель пассажирского автобуса (маршрут № 45) ехал по улице Мельничной в сторону улицы Талалихина. На остановке общественного транспорта "Магазин" он наехал на школьника, вышедшего из салона автобуса.

В результате ДТП 10-летний мальчик попал в больницу. В момент аварии в салоне автобуса было 60 пассажиров. Никто из них не пострадал. Сейчас полиция выясняет все обстоятельства случившегося.

Отметим, по информации пресс-службы Следственного комитета России по Омской области, ребёнок получил рвано-ушибленные раны, а также открытый перелом костей голени. Следователи начали проверку.